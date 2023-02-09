В Гааге представили доказательства причастности Путина к сбитию самолета рейса МН17, однако его не будут судить и дело закрыли

Для суда доказательств недостаточно, однако следователи решили обнародовать их, чтобы еще раз напомнить об ответственности российской верхушки за смерть пассажиров.

Нидерланды не будут судить Путина за сбитие малайзийского "Боинга". По местным законам у президента государства-террористки есть иммунитет. Однако следователи обнародовали доказательства причастности российской верхушки к гибели почти трехсот пассажиров рейса МН17, говорится в ТСН.

В большом зале в Гааге прокуроры из пяти стран показали на экране главу государства-террористки, когда его еще принимали в Европе, и тогдашние разговоры Путина и подчиненными ему лидерами боевиков "ДНР" и "ЛНР" — доказательства того, что летом 2014 года Россия управляла ими вручную. "Российские власти контролировали войска так называемой "ДНР", — заявляют прокуроры.

В течение часа прокуроры обнародуют доказательства — здесь и номера "Бука", и маршрут передвижения, и телефонные разговоры Путина и боевиков, но расследование закрыто и суда не будет, по крайней мере, пока. "Любые дальнейшие доказательства нужно искать на территории России", — отмечают прокуроры.

Правоохранители объясняют, почему, несмотря на доказательства на экране — Путина за сбивание "Боинга" сегодня судить невозможно. “У нас есть веские причины считать, что Путин принимал участие в принятии решения о транспортировке ракетной установки “БУК” в самопровозглашенную “ДНР”. Но как глава государства он обладает иммунитетом по нидерландским законам”, — говорит представительница Нидерландов Дигна Ван Бутцелар.

В украинской прокуратуре говорят, причинить закрытию дела не смогли. "Нидерланды согласно соглашению между Украиной и Нидерландами выступают главной стороной и любое решение по этому делу мы должны согласовывать с этой стороной", — отмечает представитель Украины Александр Банник.

Представительница Малайзии объясняет, почему же не ищут хотя бы тех, кто нажал на кнопку. “Вам нужно связать подозреваемого напрямую с “Буком”, который был использован для сбивания “Боинга”. В этом деле нам таких прямых доказательств не хватает”, — говорит она.

Для суда доказательств недостаточно, однако следователи решили обнародовать их, чтобы еще раз напомнить об ответственности российской верхушки за смерть пассажиров. Прокуроры обещают снова открыть дело, как только появится хотя бы один новый свидетель.

Чтобы возобновить расследование, необходим доступ к доказательствам свидетелей на территории России. Как и с остальными преступлениями государства-террориста, сначала Украина должна победить на поле боя.

Напомним, "Боинг" малазийских авиалиний сбили восемь с половиной лет назад из российского "Бука" над Донбасом. Три сотни пассажиров и экипажа погибли мгновенно. После продолжительного расследования международной группы, Нидерланды заочно осудили двух россиян и одного украинца, причастных к транспортировке ракетной установки. Во время суда два месяца назад прокуроры анонсировали — это только начало, потому что расследование идет дальше.

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