В "гареме" лемура Лимпопо из Киева пополнение аж на 5 детенышей: в зверинце хвастаются малышами

В столичном зоопарке 4 самки привели пятерых детенышей, и все от одного лемура Лимпопо. Теперь все вместе живут своей лемуро-семьей, говорится в ТСН.

У кошачьих лемуров в рационе – фрукты, зелень, овощи, яйца. Все, как в пятизвездочном отеле, шутит директор зверинца. В одном загоне сейчас десять лемуров - одна большая семья: четыре мамы, пятеро малышей и один на всех папа. "Это большая семья. Его имя – Лимпопо. Вот видите… Женщины его немного гоняют”, - смеется Кирилл Трантин.

Четверо малышей родились в марте и один - в апреле. Кто они – мальчики или девочки, – здесь еще не знают. Самый юный малыш еще передвигается на маме.

Отдельно на своем острове живет крупная компания самцов. "Это наш бойзбенд! Главное было задание, чтобы показать животных уже без решеток. Интересная жизнь потому, что они воюют с воронами или воробьями, у них конкуренция за еду идет”, - добавляет директор.

Среди них - Байрактар, родившийся в начале полномасштабного вторжения. “Его мама отказалась кормить. И мы его выкармливали искусственно”, - рассказывает Кирилл Трантин.

Еще двух лемуров спасли из Херсона, но они пока на карантине. Один из них был ранен. “Он немного в стрессе. Мы знаем, что после взрыва он вылетел из этого помещения. У него была травма, так и стрессированное животное. Мы видим это. Поэтому нужно адаптироваться. Понять, что его здесь уважают и не оскорбляют”, - говорит руководитель зверинца.

Всего в столичном зоопарке обитают 19 лемуров. Глава столичного зверинца говорит, что надеются, что компания будет только увеличиваться.

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