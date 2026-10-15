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Эксклюзив ТСН
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В Германии судят офицера ВСУ: в чём его обвиняют и что говорит военный (видео)

В Гамбурге начался суд над военнослужащим Сергеем Кузнецовым по делу о подрыве «Северных потоков».

Автор публикации
Наталия Фибриг
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В Германии судят украинского солдата

В Германии судят украинского солдата / © ТСН

В Гамбурге начался судебный процесс по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». Перед судом предстал украинский гражданин и военнослужащий Сергей Кузнецов. Федеральная прокуратура Германии обвиняет его, в частности, в совершении военного преступления.

Главный вопрос заседания — были ли российские трубопроводы гражданской инфраструктурой или, напротив, служили оружием России в войне против Украины. Снимать в зале суда разрешили только официальному оператору в начале заседания, однако корреспондентка ТСН Наталья Фибриг видела и слышала ход первого дня процесса.

Соглашение о неразглашении и позиция защиты

Сергей Кузнецов, которого немецкая прокуратура обвиняет в военном преступлении в связи с предполагаемым подрывом российского газопровода, явился в суд в костюме и галстуке, без наручников. Он улыбался. В зале присутствовали украинцы, с которыми он поздоровался и отдал воинский салют.

Сергей Кузнецов не давал показаний по обстоятельствам дела, поскольку обязан соблюдать конфиденциальность даже в отношении своих адвокатов. В связи с этим защита подала ходатайство о прекращении производства по делу.

Главный аргумент адвокатов: Кузнецов, как военнослужащий, обязан хранить государственную тайну Украины. Его командиры прямо отказали ему в разрешении разглашать служебную информацию.

Адвокат Никола Канестрини: «В этом и заключается дилемма адвокатов. Нужно защищать человека, который не может защитить себя сам. Допустим, у него есть алиби: он участвовал в другой секретной операции. Как нам это доказать, если ему запрещено даже нам, его адвокатам, сообщать, где он был и каких свидетелей мы могли бы вызвать в суд?».

В чём обвиняют украинского военного

Согласно обвинительному акту, Кузнецов руководил группой, которая в сентябре 2022 года установила взрывчатку на газопроводах в Балтийском море. Целью операции было лишить Россию доходов от продажи газа, которые она могла использовать для финансирования войны против Украины. Участники, по версии обвинения, действовали по поручению и с одобрения украинских государственных органов.

Сергею Кузнецову вменяют в вину организацию взрывов, разрушение сооружений, нарушение работы энергетических объектов и военное преступление — нападение на гражданские объекты.

Представитель Федеральной прокуратуры Германии Штефан Шмидт: «Обвинение в военном преступлении основано прежде всего на том, что атакованные газопроводы не являлись законной военной целью, а гражданскими объектами, поскольку служили исключительно для поставки природного газа гражданским потребителям в Германии и Западной Европе».

Доказательства следствия и юридическая аргументация адвокатов

Следствие сопоставляло фотографии туристов из балтийских портов и снимки с дорожных камер, данные польской пограничной службы, а также информацию с телефона Кузнецова о Балтийском море и газопроводах. Прокуратура также использует записи разговоров с женой, прослушанных во время его пребывания под стражей в Италии. Передачу этих разговоров защита в настоящее время оспаривает.

Адвокат Илья Новиков: «Прямых доказательств против Сергея в деле пока нет. И неизвестно, откуда они могут взяться, ведь там нет его ДНК. Очевидно, что прокуратура надеялась, ведь у них не было анализа его ДНК, не было образцов. Они очень надеялись, что там что-то найдётся. Не нашлось».

«Это оружие России: финансовое, военное и политическое», — заявил итальянский адвокат Никола Канестрини, подчеркнув, что доходы от газового бизнеса поступали в военную казну агрессора, а зависимость Европы от российского газа Кремль использовал для давления.

Адвокат Илья Новиков: «Это было уже после Бучи. Это было уже после Мариуполя. Если суд будет обсуждать вопрос о соразмерности наказания, давайте примем во внимание, что это произошло именно тогда и после этих событий. Поэтому этот аргумент, хотя он звучал в зале суда как эмоциональный, и я вижу, что многие люди восприняли его именно как эмоциональный аргумент, на самом деле является также юридическим. И мы надеемся, что суд в той или иной степени это услышит».

Процесс обещает быть длительным: 16 заседаний назначено на конец этого года, ещё восемь — на январь следующего. Защита прогнозирует, что судебное разбирательство продлится до весны 2027 года.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: В деле о подрыве «Северных потоков» НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ?! Скандальный процесс над украинским военным!

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