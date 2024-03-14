В Германии убили украинку, ее мать и новорожденный ребенок загадочно исчезли

В Германии полицейские расследуют жестокую расправу над украинкой. После гибели девушки исчезла ее мать и новорожденный младенец.

Все подробности о трагедии рассказывают журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Жестокое убийство украинки в Германии

В Германии бесследно исчезла семья украинцев. Несколько суток поиска и на берегу реки местный житель находит тело неизвестной женщины. Следствие установило, что погибшая — 27-летняя украинка, она, ее мать и новорожденная дочь без вести пропали еще 4 марта. Об этом сообщили журналисты немецкого издания Билд. Эксперты уже подтвердили, что девушку убили. Теперь живыми пытаются найти ее маленькую дочь и мать. Журналистка ТСН Наталья Фибриг из Германии рассказала подробности истории.

Подробности о семье

Известно, что семья уехала за границу из-за полномасштабной войны в Украине, в Германии женщины с ребенком жили в лагере для беженцев в округе Рейн-Неккар. Сейчас на поиски матери и дочери убитой, а также злоумышленника встали под сотню полицейских. Правоохранители считают, что в день смерти все они были вместе. Теперь в городе ищут свидетелей, уже 50 сообщений местные прислали в отделение, впрочем, полицейские просят и других неравнодушных, которые могли что-то видеть или слышать, сообщать об этом. Дело расследует специально созданная комиссия. Окрестности места преступления на берегу Рейна обыскали с собаками-нюхателями, чтобы найти "возможные средства преступления". Напомним, что в Германии уже не раз совершали нападения на украинцев, к сожалению, с летальным исходом.

Убийство украинцев в Германии – не впервые

А именно в феврале неизвестные с ножами напали на баскетболистов из Украины. Один из спортсменов, 17-летний Владимир Ермаков, скончался в больнице от полученных травм. Случилось это в городе Оберхаузен, в 40 километрах от Дюссельдорфа. Как выяснилось позже, еще по дороге в автобусе между подростками началась словесная перепалка, а когда они вышли на остановке — началась драка. Один из нападавших получил нож и ранил 4-х парней, среди которых было двое украинцев. В Федерации баскетбола Киева в Facebook заявили, что на ребят напали накануне очередного матча именно за то, что они – украинцы.

"Володя и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду «ART Giants» (U-19) из Дюссельдорфа. В преддверии очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они – украинцы! Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашими ребятами. К сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации".

Еще одно убийство украинки

Полицейские оперативно разыскали и задержали нападающих, ими оказались подростки — один родом из Турции, а другой — из Сирии. А в июне 2023 года в Германии бойфренд застрелил 39-летнюю украинку, сбежавшую туда от войны вместе с десятилетней дочерью. Как сообщает Bild, 39-летняя Юлия приехала с дочерью в Германию весной 2022 года. Женщина планировала выстроить новую жизнь, но нашла смерть. По данным издания, Юлия жила со своим 50-летним любимым – немцем Францом. Он и стал убийцей. При совершении преступления уровень алкоголя в его крови составил 1,4 промилле. Обвиняемый убеждал, что убийство было случайным. Впрочем, у дома было оружие, ведь Франц охотник и у него на суде была другая версия убийства: "Юля не могла поверить, что у меня есть тяжелое оружие, она очень хотела увидеть мои игрушки... Потом она приставила пистолет к шее и сказала: "Нажимай на курок". И вдруг раздался выстрел. Случайно..."

Почему подозреваемому не поверили?

Впрочем, ни судья, ни полиция в эту версию не верят. Прибывшие по вызову полицейские вспоминают, что во время задержания подозреваемый "выглядел абсолютно адекватным". Хотя Франц и был в состоянии алкогольного опьянения, говорил разборчиво. Еще один офицер добавил, что обвиняемый выглядел совершенно хладнокровным. Он вел себя спокойно и просил закурить.

Напомним, тело 27-летней девушки из Украины обнаружили возле города Гоккенгайм на берегу реки. Ранее беженку в Германии объявили пропавшей без вести. Мать женщины и ее новорожденного ребенка разыскивает полиция.

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