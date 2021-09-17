В Германии "вакцинированных" физраствором снова прививают, а во Франции увольняются из-за обязательной иммунизации

Какие условия для вакцинированных лиц создали в Европе.

Скандал вокруг вакцины против коронавируса в Германии. Там медсестра меняла вакцину на физраствор. Теперь на прививку приглашают 10 000 человек и обещают денежную компенсацию. Между тем для всех сотрудников в Италии обязательные паспорта здоровья, а во Франции на работу не пустить три тысячи невакцинированных работников.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Сама история с прививками физраствором произошла еще весной, но расследование обмана медсестры как раз продолжается. И сейчас люди стали приглашать на повторную вакцинацию.

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«Женщина объясняла, что она случайно разбила ампулу и боялась в этом признаться, а потому решила сделать прививки физраствором. Затем это начала расследовать полиция и прокуратура. Они обнаружили четкие признаки, что женщина противница вакцинации и меняла вакцину на физраствор в больших масштабах. Сейчас нам известно о восьми с половиной тысяч случаев», — заявила статссекретар Нижней Саксонии по вопросам здоровья Гайґер Шольц.

Повторить вакцинацию пригласили почти 10 000 человек, это все, кто приходил в Вакцинационный центр при работе медсестры. А поскольку это промежуток времени в марте и апреле, то есть несколько месяцев назад, то вреда для здоровья возможная повторная вакцинация не принесет, считают медики. Из-за неудобства за одну прививку платить 35 евро вознаграждения, а кому надо повторить оба — 50 евро компенсации.

Между тем в Италии всем сотрудникам нужны "паспорта здоровья". Нужно будет предъявить или вакцинацию, или же отрицательный тест или свидетельство, что человек переболел. Все, кто не будет иметь сертификат, будет отстранен от работы, а через 5 дней им перестанут выплачивать зарплату. Также возможны штрафы до полутора тысяч евро.

«Мы делаем это по двум важным причинам. Во-первых, чтобы делать рабочие места еще более безопасными. И во-вторых, чтобы сделать нашу кампанию прививок еще более эффективной», — отметил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанция.

Между тем во Франции вакцинация против коронавируса теперь обязательна для некоторых профессий, где есть тесный контакт с людьми. Это спасатели и те, кто ухаживает в больницах и домах престарелых. В общем обязательная вакцинация во Франции нужна 2,5 млн человек. Пока они должны иметь по крайней мере одну дозу вакцины, а с середины октября быть полностью иммунизированными.

Из-за этого во Франции на работу не пустили почти три тысячи сотрудников. А несколько десятков уволились по собственному желанию. По словам чиновников, многие персонала теперь спешат вакцинироваться. Во Франции полностью иммунизированы уже более 70 человек.

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