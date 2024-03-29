В Германии запугивают украинцев, протестующих против певицы-путинистки: подробности скандала

Активисты говорят, что и дальше будут протестовать против путинистки.

В Германии пугают судебной волокитой активистов, выходящих на протесты против российской оперной певицы Анны Нетребко. Россиянка, которая поддерживала Путина и войну на украинском востоке, теперь живет в Австрии. Она так и не осудила агрессию своего государства против Украины. И говорит, что всегда будет "русской и будет бороться с русофобией".

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Наталии Фибриг.

Лето 2023 года. На здании берлинской оперы флаг Украины. Внутри готовятся встречать российскую оперную певицу Анну Нетребко. Перед входом акция протеста против российской пропаганды и пропутинских исполнителей. Поклонники таланта Нетребко активистов тогда неприятно поразили.

Берлинская опера

Впоследствии к организаторам акций стали поступать судебные жалобы. Формальная причина - высказывания в соцсетях, которые требуют запретить. Истец - немецкий дирижер Михаэль Гюттлер.

"Он утверждает, что этот комментарий касается его лично, что он затрагивает его честь и достоинство, требует его запретить через суд", - говорит организатор протеста Екатерина Плаксий.

В немецкой прессе дирижер рассказывает, что мол помогает украинским беженцам, а российская культура не принадлежит Путину, а потому отказываться от в частности выступлений Нетребко не надо.

"Дирижер Михаэль Гюттлер, который известен своим сотрудничеством с ней многолетним, который почти кажется 14 лет работал гостевым дирижером Мариинском театре, он ассистировал Валерию Георгиеву, которого называют дирижером Путина, он подал иск вместе со своей женой Лесей Шаповаловой, которая, кстати, в Германии руководит российским культурным центром в городе Оффенбург", - говорит Екатерина Плаксий.

Организатор протеста

Девушка убеждена - речь идет не о выражении в интернете, а о запугивании протестующих и представлении их группой радикалов.

"Это такая подготовка почвы для того, чтобы следующего протеста не было, чтобы он не состоялся, чтобы наши активисты были запуганы, чтобы наше протестное движение было дискредитировано", - говорит девушка

Давление на активистов должно быть еще и финансовое, потому что юридические услуги дорогие. Впрочем суд - так суд, решили украинцы. И для оплаты расходов и адвокатов собирают деньги на краудфандинговой платформе. Свои протесты против Нетребко продолжают, где она не появится - недавно в Зальцбурге и в мае снова в Германии.

"Ее уже меньше где хотят видеть, но все же ее снова приглашают на майский фестиваль в город Висбаден, где она выступала в том году, когда мы протестовали один раз, тогда она выступала, кстати, вместе с дирижером, он дирижировал оркестром. Оркестр, кстати, не согласился с этим решением пригласить Нетребко на фестиваль и они в знак солидарности с протестующими вышли к протестующим на улицу и исполнили гимн Украины. И это был очень сильный момент", - говорят организаторы протеста.

Поэтому попытка запугать украинцев судами провалилась и активисты перед следующим заседанием земельного суда Штуттгарта 11 апреля благодарны тем, кто выходит на протесты и кто поддерживает их в судебной тяжбе с поклонниками пропутинской певицы.

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Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Эстонии высказался о войсках НАТО в Украине и оружии для ВСУ.

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