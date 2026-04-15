В Германии заработал Хаб единства украинцев: какие услуги там можно получить

В Германии заработал Центр единства украинцев

Реклама

В Берлине запустили работу первого в Европе Центра единства украинцев. Здесь сосредоточат ключевые сервисы для наших граждан в Германии: от консультаций по пенсиям и образованию до юридической помощи по трудоустройству. В Германии сейчас находится более одного миллиона украинцев.

Как будет работать это пространство, расскажет корреспондент ТСН Наталья Фибриг.

4 этажа поддержки в центре Берлина

Хаб единства (Unity Hub) расположен в самом центре немецкой столицы, рядом с Жандармской площадью. Это современное здание площадью почти две тысячи квадратных метров, имеющее четыре этажа. Проект полностью профинансировало немецкое правительство, а финансирование рассчитано минимум на ближайшие два с половиной года.

Реклама

Центр представили украинскому министру социальной политики Денису Улютину и немецкому министру внутренних дел Александру Добриндту.

«Построить такую систему в Украине, построить такую связь с украинцами за рубежом, чтобы такое возвращение было максимально легче, удобнее и понятнее для граждан. Для нас чрезвычайно знаково, что мы начинаем именно с Юнити хаба в Берлине», — говорит Денис Улютин, министр социальной политики Украины.

Возвращение или легализация: что ждет украинцев после 2027 года

Статус временной защиты для украинцев в ЕС действует до марта 2027 года. Хаб станет местом, где помогут определиться с будущим: то ли переход на национальные визы, то ли подготовка к возвращению домой.

«С украинской стороны есть большой интерес к тому, чтобы люди возвращались, ведь страну покинула примерно четверть населения. Многие украинцы сами хотят вернуться в страну, которая будет самостоятельной. Однако надо помнить, что речь идет именно о временной защите», — говорит Александр Добриндт, министр внутренних дел Германии.

Реклама

Какие сервисы работают в хабе?

Центр объединяет консультантов по важнейшим вопросам. Здесь работают представители Пенсионного фонда Украины, юристы и образовательные координаторы.

Пенсии и стаж: Можно проверить личное дело, трудовой стаж в реестре и оформить документы для назначения пенсии.

Социальные выплаты: Консультации по регистрации, медицинскому страхованию, выплатам Kindergeld и взаимодействию с Jobcenter.

Образование: Как засчитать оценки, полученные в Германии, в украинских школах и как получить украинский аттестат дистанционно.

Культурное пространство и социальный кофе

Кроме официальных кабинетов, Хаб станет культурным центром для встреч общины, дискуссий и выступлений. Хотя прибыльная деятельность здесь запрещена, в центре будет работать социальное кафе.

«У нас будет социальное кафе, и все украинцы смогут попробовать здесь львовский кофе», — говорит Любовь Червинская, директор Агентства национального единства.

График работы: Хаб стартует уже завтра в тестовом режиме. Он будет работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00. Вскоре подобные центры, хоть и меньшего размера, планируют открыть и в других странах Европы.

Реклама

