В Германии жестоко убили дочь украинского военного 9-летнюю Валерию: новые подробности

В Германии мужчина жестоко убил 9-летнюю Валерию. Он заявил, что так отомстил матери девочки, потому что та прекратила с ним отношения.

В Германии к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину из Молдовы из-за убийства 9-летней Валерии летом прошлого года в городе Дебельн. Мужчина встречался с мамой девочки, и когда та ушла от него, он ради мести похитил ребенка, вывез в лес и там утопил в луже.

В зале суда присутствовал и отец девочки, военнослужащий ВСУ, который получил отпуск и приехал в Германию.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Фибриг.

Осужденного зовут Андрей П, ему 37 лет, он родом из Молдовы и немецкий суд признал его виновным в убийстве 9-летней украинской девочки Валерии. Мужчина завез ребенка в лес и утопил его в луже грязи. За преступление над ребенком он получит пожизненно. Мужчина родом из Модовы при этом спокойно смотрит в камеры и не пытается закрыть лицо. Это поразило даже опытных сотрудников суда.

Осужден за убийство Валерии

"Суд полностью принял представление государственного обвинителя. Он приговорил подсудимого к пожизненному заключению за убийство. Он подтвердил, что подсудимый убил Валерию", - говорит Карстен Шенфельд, государственный обвинитель.

Валерия исчезла в прошлом году по дороге в школу. Третьеклассница самостоятельно ездила в школу на автобусе. Дорога занимала 15 минут. Впрочем 3 июня прошлого года до остановки она не дошла. Мужчина позвал ее к себе в машину и девочка села, потому что хорошо его знала. Андрей имел отношения с ее мамой и некоторое время даже жил у них. Что девочка исчезла стало известно только после обеда, когда Валерия не вернулась домой. Полиция искала ребенка 8 дней, ее тело нашли в 4 километрах от ее дома.

"Подсудимый действительно рассматривал Валерию только как средство для достижения цели, а также использовал ее. Как месть из-за гнева, из-за разочарования, из-за разрыва отношений с матерью", - объясняет Карстен Шенфельд, государственный обвинитель.

Карстен Шенфельд

Мать Валерии приехала в Германию с двумя дочерьми и мамой. Рассказывают, что с Андреем познакомилась в "Телеграмме", потом начали встречаться. Впоследствии мужчина пожаловался, что потерял работу и негде жить, и женщина пустила его к себе. Андрей становился агрессивным, поднимал руку, тогда женщина его выгнала. Андрей ее преследовал, звонил с разных номеров и следил. Однажды увидел, что мама Валерии вероятно начала отношения с другим и новый друг остался на ночь. На следующий день Андрей П. похитил и убил Валерию. Ранее он угрожал маме - если та ее покинет, он обидит ее так, что она будет плакать до последнего дня. После убийства мужчина сбежал в Прагу, впрочем, его нашли там и задержали. Он еще врал, что в день преступления находился в Чехии.

В зале суда присутствовал и отец Валерии Роман. Он служит в ВСУ, однако получил отпуск. С мамой ребенка они были разведены.

"Нет такого наказания, которое могло бы вернуть мне Валерию, которое могло бы заменить ее для меня. Даже если бы в Германии была смертная казнь, это было бы слишком легко. Я рассказал, какой была Валерия, и что она больше не будет чувствовать в своей жизни. И что нет возможности наказать за то, что было сделано", - говорит отец девочки Роман.

Жуткая трагедия! Мужчина вывез 9-летнюю девочку в лес и утопил, чтобы отомстить ее маме!

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Напомним, девятилетняя Валерия исчезла 3 июня – она вышла из дома, чтобы сесть на автобус в школу, но так там и не появилась. Тело девочки нашли недалеко от дома в лесу только через 10 дней.

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