В Германии жестоко убили украинку и похитили ее младенца: все детали преступления и при чем здесь россияне

Несколько дней назад Украину всколыхнула новость об убийстве беженской девушки, которая вместе с мамой и младенцем нашла убежище в Германии. Тамошняя полиция уже нашла вероятных убийц, а подробности расправы над украинкой вас шокируют. Все подробности ужасающей истории – в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

Убийство украинки в Германии

Семью пропавших украинцев в Германии искали несколько суток. 27-летняя девушка, ее 51-летняя мать и младенец, которому на тот момент было чуть больше 5 недель, без вести пропали из лагеря для беженцев еще 4 марта. А уже через несколько дней, 14 марта, местный житель обнаружил тело молодой женщины на дамбе реки Рейн у города Хоккенхайм. Погибшей оказалась 27-летняя украинка Маргарита, а ее мать и дочь тогда так и не нашли. Эксперты почти сразу подтвердили, что девушку убили. За дело взялась специально созданная комиссия, на поиски злоумышленников бросили 6 десятков полицейских.

Кого подозревают в убийстве

Это звучит ужасающе, но и в этой истории не обошлось без россиян. 17 марта в немецком издании Bild сообщили, что есть первые подозреваемые, среди которых россиянка. По данным журналистов, в совершении преступления подозреваются 44-летний немец и его жена — 43-летняя россиянка, впрочем, шокирует еще один момент – это убийство они планировали давно.

Причина – похищение младенца, для девочки даже заранее купили одежду. По данным журналистов, немец Марк работал мясником, а 43-летняя россиянка Инна была офисным работником. Пара имеет троих детей. Свидетели говорят, что накануне мужчина придумал целую легенду и рассказывал соседям о своей якобы новорожденной дочери. По его версии, ребенок якобы находился в отделении интенсивной терапии и вот-вот они должны были забрать его домой.

Ребенка нашли живым

Подозреваемые уже доставлены в исправительное учреждение. Чем руководствовалась пара, когда решила похитить маленького ребенка — пока неизвестно. Мать убитой украинки, 51-летнюю Марину Стеценко, до сих пор не нашли.

А вот у подозреваемых во время ареста обнаружили ребенка, журналисты говорят, что маленькая Мия невредима, взята под опеку и доставлена в больницу, где ДНК подтвердило, что она — дочь погибшей украинки.

Журналистам также удалось выяснить, что семья – родом из Харькова, который ежедневно бомбят россияне, и только 4 месяца назад семья решила покинуть родной город и с маленьким ребенком переехала в Германию. Есть ли кто-то из родных, кто сейчас мог бы забрать девочку – неизвестно.

Убивают украинцев в Германии не впервые

Напомним, что в Германии уже не раз совершали нападения на украинцев, к сожалению, с летальным исходом. А именно в феврале неизвестные с ножами напали на баскетболистов из Украины. От полученных травм скончался 18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко. 17-летний Владимир Ермаков скончался в больнице от полученных травм. Случилось это в городе Оберхаузен, в 40 километрах от Дюссельдорфа.

Как выяснилось позже, еще по дороге в автобусе между подростками началась словесная перепалка, а когда они вышли на остановке – началась драка. Один из нападавших получил нож и ранил 4-х парней, среди которых было двое украинцев.

В Федерации баскетбола Киева в Facebook заявили, что на ребят напали накануне очередного матча именно за то, что они – украинцы. Полицейские оперативно разыскали и задержали нападающих, ими оказались подростки – один родом из Турции, а другой – из Сирии.

Застрелил украинку

Также в июне 2023 года в Германии бойфренд застрелил 39-летнюю украинку, сбежавшую туда от войны вместе с десятилетней дочерью. Как сообщает Bild, 39-летняя Юлия приехала с дочерью в Германию весной 2022 года из-за полномасштабной войны.

По данным издания, Юлия жила со своим 50-летним любимым – немцем Францом. Он и стал убийцей. При совершении преступления уровень алкоголя в его крови составил 1,4 промилле. Обвиняемый убеждал, что убийство было случайным и до последнего не признавал вину.

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В Германии жестоко убили украинку и похитили ее младенца! Не обошлось без россиян!