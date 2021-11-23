В киевской мечети открыли центр вакцинации, но здесь запретили одну из вакцин от коронавируса

В киевской мечети открыли центр вакцинации, но здесь запретили одну из вакцин от коронавируса

Вакцинироваться могут не только местные верующие, но и все желающие.

В киевской мечети Ар-Рахма - это главный храм мусульман в Украине, открыли центр массовой вакцинации.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Получить прививку в нем могут не только прихожане, но и все желающие. Есть все вакцины, которыми сейчас прививают в Украине, кроме «Астразенеки», потому что в ее составе есть этиловый спирт, а он в исламе запрещен.

Пока о возможности вакцинироваться в мечети известно не многим, очередей пока нет. Первые вакцинированные – это преимущественно верующие.

«В нашей религии сказано беречь свое здоровье и свою жизнь», – говорят в мечети.

Новости Киева: в главном храме мусульман в Украине открыли центр массовой вакцинации Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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