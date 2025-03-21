В головном мозге застрял 10-сантиметровый гвоздь: невероятная история спасения военного

В головном мозге раненого военного застрял десятисантиметровый гвоздь в головном мозге. Медики в Днепре в течение пяти часов удаляли металлический предмет, который прошил голову бойца. Он уже разговаривает и безудержно шутит. А вот врачи уверены: этот случай войдет в мировые медицинские учебники, ведь выживание после такого ранения вполне можно считать чудом.

Об этом говорится в сюжете корреспондента Ольги Павловской.

Металлический штырь прямо из головного мозга доставали несколько бригад хирургов, чтобы двадцати четырехлетний Валерий смог жить дальше. Он был на позициях на Покровском направлении, где враг стоит за несколько домов, вспоминает Валерий. Начался минометный обстрел.

"Сто двадцатый прилетел прямо в крышу. И крыша завалила нас всех. Я почувствовал, что у меня в глазах потемнело. И я потом не мог подняться. Я уже понял тогда, что я под завалами, начал руками разгребать. Вытащили пацаны, слава Богу", - говорит военный.

С гвоздем в голове, о котором не догадывался, еще и прошел восемь километров до точки эвакуации.

Гвоздь, который удалили медики

Парень пошел добровольцем в армию в начале 2023 года. Оператор установок из Кременчуга стал старшим стрелком. С тех пор был в самых горячих точках - Угледар, Херсон и Покровское направление. Но что получит настолько необычное ранение, и представить не мог.

"Этот гвоздь, такое впечатление, что он не острым своим концом зашел в мозг, а наоборот. Здесь, где должна быть шляпка, дошел в мозг. И здесь есть такие насечки. И когда оно заходит, его обратно уже не вытащишь", - говорит медик.

Задача крайне непростая - признают врачи. К этой операции готовились вместе нейрохирурги и челюстно-лицевые. Гвоздь надо было достать так, чтобы не повредить сосуды мозга и не нанести дополнительных поражений.

"Тянуть его вверх нельзя, потому что он как раз варился в мозг, мы не можем так мозг убрать. Вытаскивать снизу тоже трудно. Его не видно было. Он зашел под кожу. Маленькая ранка возле нижней челюсти. Его не видно было снаружи, чтобы его можно было чем-то захватить", - говорит врач.

Операция длилась пять часов. Под микроскопом гвоздь извлекали миллиметр за миллиметром. Валерий уже быстро восстанавливается после операции. Разве что один глаз не видит, потому что гвоздь повредил верхушку орбиты. Но военный не унывает. Он ждет, когда медики отпустят его домой, чтобы поиграть с трехлетней дочкой, которая так сильно ждет папу.

Валерий

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