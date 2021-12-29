В Гонконге власти совершили новую атаку на медиа, выступавшую против притеснений Китая

Редакция заявляет о притеснениях демократии.

Две сотни полицейских в одну редакцию — в Гонконге власти совершили новую атаку на медиа. В популярное онлайн-издание пришла полиция, которая провела обыски и арестовала шестерых работников.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Домой к заместителю редактора онлайн-издания «Стенд Ньюз» Ронсону Чану на рассвете приходят вооруженные копы с ордером на арест. Приказывают перестать снимать, отбирают телефон и на этом трансляция прерывается.

Вскоре двести полицейских заходят обыскивать офис известнейшего оппозиционного издания Гонконга и выводят исполнительного редактора, он тоже арестован. Кроме двух редакторов, задержаны четыре члена наблюдательного совета издания. Среди них – известная гонконгская поп-певица и оппозиционный юрист. Их всех обвиняют в "заговоре с целью обнародования подстрекающих материалов". Легальную основу для задержания дал в прошлом году скандальный закон о национальной безопасности. Этот документ усиливает позиции центральных китайских властей в бывшей британской колонии и фактически оправдывает репрессии против оппозиции.

После того, как летом таким же образом арестовали менеджеров и счета The Apple Daily, «Стенд Ньюз» оставался самым большим ресурсом, последовательно освещающим притеснения демократии. А они проходят в Гонконге последовательно и уверенно: так китайские власти готовятся к 25-летию возвращения себе Гонконга, которую будут отмечать следующим летом.

На прошлой неделе сразу три больших университета за сутки убрали с территории памятники, осуждавшие безжалостный расстрел студентов на площади Тяньаньмэнь в Пекине 89 года, где, по разным оценкам, погибли от сотен до нескольких тысяч человек. «Этим университет фактически говорит, что нам не доверяют. Правительство не хочет слушать студентов, они видят в нас только протестующих в черных масках», – говорят студенты.

Гонконг вернулся во власть Китая 1 июля 1997 года. Передавая свою бывшую колонию, британцы подписали с китайцами соглашение, согласно которому здесь еще как минимум 50 лет будет работать принцип "одна страна, две системы", согласно которому Гонконгу оставят экономические и политические права и свободы. Но после принятия закона о национальной безопасности система и страна фактически осталась одна, в которой любое осуждение действий коммунистической партии приравнивают к измене.

В Гонконге полиция провела обыски в онлайн-издании и арестовала 6 работников | Новости мира

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