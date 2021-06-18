В Гонконге восстали против ареста журналистов газеты Apple Daily и скупают "запрещенные" тиражи

За несколько часов в десятках киосков города приходится писать: Apple Daily распродана

Великобритания и Евросоюз назвали нападением на свободу слова арест пятерых редакторов либерального издания Apple Daily в Гонконге. Запад обвиняет Китая, что тот использует недавно принятый закон о национальной безопасности, чтобы расправляться с инакомыслящими. И тем самым нарушает базовые договоренности, на которых уже тридцать лет, присоединившись к Китаю, живет все еще демократический Гонконг. Китайские власти в ответ требует от Запада не вмешиваться во внутренние дела. А гонгконци — голосуют кошельком, скупая оппозиционную газету.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Через несколько часов после того, как полутысячи полицейских окружили офис издание Apple Daily и арестовали шеф-редактора и четырех менеджеров по статье, что вроде подрывают государственную безопасность — новый номер газеты выходит еще больше, чем обычно, тиражом. За ним выстраиваются в очереди, как на распродажу с бешеной скидкой. «Я покупаю эту газету из-за того, что полиция вчера сделала. Я подписчица, плачу им ежемесячно, но сейчас чувствую, что должна дать больше, чтобы помочь им», — говорит жительница города.

«Большинство жителей Гонконга чувствуют, что свободы слова становится все меньше. Давление на журналистов Apple Daily, их страхи — в сотни тысяч раз больше, чем у нас, меня сердце болит каждый раз, как я думаю об этом. И хотя бы этим небольшим вкладом я хочу их поддержать. Мы не должны сдаваться», — убеждает другая женщина, что покупает газету.

За несколько часов в десятках киосков города приходится писать: Apple Daily распродана, потому что за ней приходят новые и новые покупатели. Некоторые боятся показывать лицо на камеру, но все равно говорят. «Нам здесь позволяют все меньше и меньше. Вот экземпляр газеты — мы все еще можем купить. Закон больше не защищает жителей Гонконга», — говорят люди.

Накануне секретарь по безопасности Гонконга предостерег других журналистов и граждан становиться на сторону редакторов Apple Daily, обвиняемых то ли в измене, то в заговоре за то, что в статьях, описывающих притеснения гражданских свобод коммунистическим Китаем — они призывают вводить против Китая санкции. «Действия задержанных не имели никакого отношения к нормальной журналистской работе. Они использовали методы журналистики, чтобы погубить национальную безопасность. Нормальные журналисты отличаются от этих людей. Не поддерживает с ними отношений, держитесь от них подальше», — заявлял секретарь по безопасности Гонконга Джон Ли.

Новости мира: Великобритания и ЕС осудили арест пятерых редакторов СМИ в Гонконге

Против закона о национальной безопасности, который позволяет по упрощенной процедуре арестовывать любого, выступила союз журналистов Гонконга. «Закон о национальной безопасности превратился в оружие, которым наказывают редакторов и журналистов за репортажи, что рассматривают как угрозу национальной безопасности» — значится в заявлении союза журналистов Гонконга.

Владелец Apple Daily, известный критикой решений китайских властей, направленных на уничтожение свободы слова в Гонконге — сидит за решеткой уже два года за участие в демонстрации. В обнародованном после последних арестов заявлении коллектив Apple Daily обещает не сдаваться и до последнего защищать свободу слова.

По возвращении бывшей британской колонии в Китай в 1997 году, в Гонконге действует согласованный с британцами принцип "одна страна — две системы", что позволяет ему иметь куда более либеральные от материкового Китая законы. Его согласовали с Пекином, но тот все больше нарушает этот принцип, вводя в Гонкози законы, с помощью которых все жестче его контролирует. Это уже не раз приводило к массовым протестам.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку