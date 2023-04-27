В городах Украины появились пункты вакцинации от разных недугов: от чего прививают и зачем

Привиться от кори, дифтерии, столбняка, а также "коведа", во Всемирную неделю иммунизации украинцы могут сделать это бесплатно и удобно. Для этого Минздрав вместе с международными партнерами обустроили три десятка специальных пунктов, они действуют почти по всей стране, говорится в ТСН.

Один из пунктов заработал в столичном Мариинском парке. Еще 29 – по всей стране, в том числе и в городах, близких к фронту – Николаеву, Харькову, Запорожье. Вакцинироваться идут взрослые, приводят и детей.

Десятилетний Давид пришел вместе с мамой вместо школы. Прививается парень дополнительно от вируса папилломы, способного вызвать рак. Такой вакцины здесь медики нет, но мать парня принесла ее с собой. “Его купить в аптеке и принести сюда сделать – это будет намного дешевле, чем это делать в частной клинике. Вакцинированы и защищены”, – говорит мама мальчика.

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Любой вирус обладает способностью мутировать, и тогда даже обычный грипп будет иметь тяжелые последствия. Сейчас в Украине еще и подтверждена вспышка кори, кроме того – полиомиелита, что приводит к параличу и смерти. Чтобы защититься, говорят медики, важно вакцинироваться вовремя. “Сегодня у нас есть все вакцины, кроме БЦЖ. Это против туберкулеза. Должны быть для этого специальные условия, специальный кабинет”, – говорят медики.

Для "коллективного иммунитета" уровень вакцинированности в Украине недостаточен, считают в Министерстве здравоохранения. В частности из-за сторонников теорий заговоров и ярых антивакцинаторов.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин убеждает, что все вакцины у нас протестированы, безопасны и эффективны. Показывает на себе, это очередная его прививка от "коведа". “В среднем сейчас за неделю умирает до ста украинцев от заболеваний, обусловленных "коведом". 85 процентов – это пожилые люди. Вакцина – это то средство, которое может профилактировать смертельные случаи”, – добавляет Кузин.

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