Дата публикации
Эксклюзив ТСН
137
В городах Украины создался парный туман, реки "дышат" - детали

В Киеве и Днепре во время морозов над реками поднялся белый густой туман, похожий на дым.

Наталия Магдык Елена Гущик
Над реками в Киеве, Днепре и других городах Украины в морозные дни заметили белый густой туман, который напоминает дым.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Елена Гущик.

«На сильном морозе река выглядит так, будто дышит. Над водой постоянно поднимается белый пар, который стелется над поверхностью», — передает корреспондентка.

По ее словам, явление особенно хорошо видно на открытых участках реки, где нет льда или он очень тонкий.

«Это не дым и не пожар. То, что видят люди, — естественный процесс, который называют парным туманом или морским дымом», — объясняют специалисты.

«При сильном морозе, когда температура воздуха опускается до минус 15 градусов, а вода остается близкой к нулю, теплый водяной пар быстро охлаждается и превращается в мелкие капли, образуя густой туман», — добавляют метеорологи.

«При безветренной погоде этот эффект выглядит особенно ярко — над рекой поднимаются целые столбы пара», — отмечают эксперты.

Специалисты отмечают, что это явление безопасно и является примером естественной конденсации водяного пара, похожей на то, как зимой видно пар из человеческого дыхания.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев призывают быть внимательнымии осторожными из-за ухудшения погодных условий.

137
