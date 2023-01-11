В Госдуме заявили, что РФ не сможет обойтись только мобрезервом в случае войны: что это значит

Олег Жданов предположил, что такое заявление –намек на необходимость объявления общей мобилизации в России.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что означают заявления представителей России о том, что государство не сможет обойтись только мобилизационным резервом в случае полномасштабной войны.

Об этом эксперт рассказал в интервью ТСН.ua.

Заметим, глава оборонного комитета Госдумы РФ генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что система формирования мобилизационного резерва отвечает запросам, однако страна не сможет обойтись только этим резервом в случае масштабной войны.

Жданов объяснил, что Картаполов мог иметь в виду мобрезерв первой очереди и намекал на необходимость объявления всеобщей мобилизации.

"По закону России, есть мобилизационный резерв первой очереди — примерно где-то до двух миллионов человек. Возможно, имелось в виду это: что не хватит этого мобрезерва первой очереди. И, возможно, он намекал на то, что нужно объявлять общую мобилизацию", — предположил военный эксперт.

Он добавил, что общий мобресурс России оценивается западными аналитиками в 17-18 млн человек. А министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что общий мобрезерв составляет 25 млн.

Жданов также обратил внимание на то, что мобилизации очень боятся кадыровцы. Ведь они – бойцы Росгвардии, которая в большинстве своем выполняет полицейские функции и заточена под выполнение внутренних задач. На временно оккупированных территориях Украины эти бойцы выполняют роль "правоохранительной" системы и это происходит в глубине от фронта.

"Поэтому они очень переживают, чтобы их не отправляли на фронт", — заметил эксперт.

Напомним, член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что вся российская молодежь должна пройти военную подготовку, чтобы быть в резерве армии.

Читайте также: