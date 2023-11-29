В госпиталях стало больше воинов с тяжелыми ранениями: бойцы и медики назвали причины

В Днепре медики спасают защитников Украины с тяжелыми ранениями. Медики говорят — иногда в операционной несколько бригад хирургов работают по шесть часов, чтобы спасти раненого.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Раненые воины рассказали о ситуации на фронте

Один из раненых бойцов – 33-летний Сергей. У него было ранение ноги. Исполнительный директор сети автомоек стал в армию добровольно сразу после полномасштабного вторжения. Говорит — в Авдеевке непросто держать российское нашествие.

"Они не считают свои потери - они не считают потери в технике, потери в живой силе. У них сзади стоят "заградотряды". Как во Вторую мировую – им не дают просто возвращаться назад. Мы все понимаем: дать им пройти дальше – это равноценно, что дать им прийти домой", — говорит защитник Украины.

Военный Сергей

Военный из Беридичева Василий говорит, что ему больно смотреть, как оккупанты уничтожают украинские города. По его мнению, это россияне делают намеренно.

То, что оккупанты не жалеют ни людей, ни снарядов, говорят все раненые бойцы. В последнее время еще и значительно увеличилось количество вражеских дронов.

Госпиталь в Днепре

"Одним словом сказать – у нас один, а у них десять. У них очень много "птичек", – говорит военный.

Воин Владимир получил ранение на фронте из-за вражеского дрона. Его левая рука разбита обломками, пострадали и обе ноги. Но у медиков обнадеживающий прогноз.

"Рука будет работать. Это однозначно", – говорит медик.

Врачи работают неустанно

Врачи говорят – работают неустанно. Ведь в последнее время стало больше бойцов со сложными ранениями.

"Ранение нескольких зон — это конечности верхние, нижние, это брюшная полость, грудная. Бывает такое, что нужно несколько бригад хирургов. Бывает, работаем по четыре, по шесть часов над одним больным", — отмечает медик.

Госпиталь в Днепре

Раненые военные выздоравливают и готовятся к дальнейшей реабилитации после сложных повреждений. Врачи делают все, чтобы они встали на ноги как можно скорее.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 07:00 за 29 ноября 2023 | Новости Украины

Напомним, как в Днепре спасают раненых воинов и говорят медики и защитники Украины.

Читайте также: