В государственном аквариуме Днепра блекаута не пережили десятки экзотических рыб, сотни – под угрозой

До сих пор ошарашенный и крокодил по имени Гена из Нила.

Единственный в Украине государственный аквариум, расположенный в Днепре, едва пережил блекаут, но десятки экзотических рыб погибли, еще сотни – под угрозой, говорится в ТСН.

Когда света не было более двух суток, чтобы тропические рыбы не замерзли, сотрудники в полной темноте грели воду в кастрюлях и приливали в бассейны и резервуары. До сих пор не все обитатели аквариумов пришли в себя от резкого падения температуры и отсутствия освещения.

В аквариуме полный морозильник рыбы, не пережившей блекаут. Погибли от холода и недостатка кислорода, потому что из-за обесточивания не работал компрессор, подаваемый в аквариумы.

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До сих пор ошарашенный и крокодил по имени Гена из Нила. Температуры холодные не переносят, могут заболеть воспалением легких. Чтобы спасти его, биологи кипятили воду в кастрюле на газовой плите и долили в бассейн. “Ему не объяснишь, что не нужно залезать в холодную воду, а он может простудиться и погибнуть. Когда мы поняли, что его быстро не включат, мы просто из дома привезли газовый баллон, печку двухкамфорную”, — рассказывает биолог Лариса.

Те рыбы, которые выдержали два дня без света, до сих пор хилые. Особенно тяжело было пираньям, когда температура упала до критических для них 13 градусов. Некоторые такого не пережили.

Свет в аквариуме исчезает, часто несколько раз в сутки. Из-за постоянной темноты рыбы не понимают, день или ночь сейчас и это негативно влияет на них – все вялые и с плохим аппетитом. "Без света они не могут кормиться, там где у нас маленькие рыбки, например, когда отключают свет, то в темноте они просто не возьмут корм", — объясняют работники.

В этом аквариуме более сотни видов рыб, редки и очень требовательны к условиям. Воды в аквариумах – 120 тонн, ее нужно постоянно греть и фильтровать. Генератора, который здесь есть, на все не хватает. Да и заправлять его для государственного аквариума очень дорого. “Мы вынуждены запускать его, включать часть, она работает, например, час, затем мы ее обесточиваем, включаем другую часть. На 100 процентов своей мощности он 150 литров в сутки съедает”, – объясняет директор аквариума Николай Ерух.

Представители Днепровского национального университета, как раз на его балансе аквариум, обратились в ассоциацию зоопарков Евросоюза за помощью. Там согласились предоставить 20 тысяч евро. "Этих средств должно хватить, чтобы могли закупить портативные компрессоры, это запасные аккумуляторы для самого дизельного генератора, расходные материалы — сам дизель", — говорят в университете.

Пока средства не поступили, поэтому в Днепровском аквариуме самостоятельно пытаются подготовиться к новым отключениям. Запасаются дизтопливом, газовыми баллонами и печками и будут рады любой помощи.

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