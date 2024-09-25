В громаде на Днепропетровщине возможны боевые действия: как там живут люди и готовы ли они уезжать

Близость к фронту дается о себе знать, по громаде периодически прилетает.

Межевская громада Днепропетровщины продолжает принимать переселенцев. Она на границе с Донетчиной и в считанные километры от линии фронта. В этом месяце поселку Межева присвоили статус населенного пункта, где возможны боевые действия. Однако большинство жителей, треть из которых переселены, уже привыкли к обстрелам. Ехать никуда не собираются.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

С тех пор, как на Донбассе активизировались бои в ЦНАПе в Межовой принимают до сотни человек в сутки — переселенцы и местные идут зарегистрироваться и получить помощь.

ЦНАП

Супруги из Мирнограда говорят, что в их населенном пункте большинство домов разбито. Супруги несколько раз находились под завалами. В Межевской громаде поселились в небольшом домике, где жили когда-то знакомые. Говорят - рады и тому. Единственное - просят помочь с топливом, чтобы пережить зиму.

Статус громады в зоне боевых действий дает возможность оказать этим людям государственную помощь на отопление, говорит председатель.

"4,5 тысячи заявлений. Это люди, которые нуждаются и ожидают этой помощи", — говорит Межевский поселковый председатель Владимир Зражевский.

Владимир Зражевский.

Сейчас в Межевой, несмотря на близость фронта, более 5000 переселенцев. В громаду они приезжали еще с 2014 года. Некоторые живут в арендованном жилье, кто-то смог приобрести дом. Для тех, кому труднее всего в Межовой строят убежище.

Больше всего здесь переселенцев из Авдеевки. Для семьи Рачков из Покровска более двух лет Межова уже успела стала родной.

"Если честно, когда закончится война и мне скажут уже можно ехать домой, я не поеду. Потому что здесь уже мой дом, сейчас у меня здесь ходят дети в школу, я работаю у меня есть жилье. Моего дома уже нет, поэтому мне возвращатся некуда", — говорит Виктория Рачок.

Близость к фронту дает о себе знать, по громаде периодически прилетает. Что могут, восстанавливают сами, говорит голова. Большие же объекты будут ждать победы и государственного финансирования. Говорят, одними из первых в Украине была утверждена программа комплексного восстановления общины после завершения войны.

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