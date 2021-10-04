В Грузии готовятся ко второму туру выборов: как на это повлияло неожиданное появление Саакашвили

Во время выборов победила правящая партия "Грузинская мечта".

Михаила Саакашвили, которого задержали в Грузии, находится в тюрьме. К четырем уголовным производств, открытых против политика в стране, прибавилось еще одно — о незаконном пересечении границы. Ему грозит минимум шесть лет за решеткой, говорят в прокуратуре.

Что сейчас известно о задержании бывшего грузинского президента Саакашвили — в сюжете ТСН.12:00.

В Тбилиси готовятся ко второму туру выборов, на котором должны избирать мэров крупных городов. Этого тура могло бы и не были, говорят местные политологи, если бы не неожиданное появление в Грузии третьего президента Михаила Саакашвили. Здесь считают, что он прибыл в страну, чтобы мобилизовать свой электорат. Это удалось сделать частично: победа на выборах — за правящей партией "Грузинская мечта", но вот мэров будут выбирать во втором туре.

На Родине Саакашвили не появлялся восемь лет. После поражения своей партии он покинул Грузию, не досидев свой президентский срок. В Украине его приглашали как реформатора. Он руководил Одесской областью, но после того, как разварился с тогдашним президентом Петром Порошенко был лишен гражданства. Украинский паспорт ему вернул действующий президент Владимир Зеленский и дал должность в Нацсовете реформ.

Новости мира: уже сегодня Михеила Саакашвили должны посетить адвокаты

Сейчас Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави, что в 20 километрах от Тбилиси. Сегодня к нему впервые прибыли адвокаты для того, чтобы выстроить стратегию защиты. К четырем уголовным производств прибавилось еще одно — незаконное пересечение границы.

Чуть ли не каждый день здесь появляются новые версии как експрезидент пересек границу. По версии одного из местных СМИ, он прибыл в страну, спрятавшись в трейлере, который перевозил зелень. Даже соратники не знали деталей его возвращены. Словом, легенд вокруг прибытия Саакашвили в Грузию все больше.

Его адвокаты говорят, что все дела против Саакашвили политически мотивированны Вчера на его странице в Сети опубликовали призыв выйти на митинг под тюрьму. Ночью появилось видео колонн машин, следующих в Рустави из регионов.

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