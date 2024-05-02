В Грузии настоящий ад: что известно о ситуации в стране и массовых протестах

В ночь на 2 мая в самом центре Тбилиси было как никогда жарко.

Грузинский Майдан набирает обороты. 1 мая люди снова вышли на масштабный митинг против российского законопроекта об "иноагентах" прямо под стены парламента страны и даже попытались штурмовать здание. Силовики же снова применили слезоточивый газ и резиновые шары. Среди митингующих ранены, в том числе известные грузинские политики. В Европе и Америке крайне обеспокоены насилием, оказываемым пророссийским правительством Грузии к собственному народу. На кону – европейское будущее страны.

Как прошла ночь в Грузии, что говорят митингующие и как грузинские власти методично тянут Грузию в московское болото? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

В Тбилиси ад

В ночь на 2 мая в самом центре Тбилиси было как никогда жарко. У ворот парламента снова собрались тысячи митингующих. Они как никогда заряжены, потому что в Грузии противостояние с полицией не утихают уже несколько дней и ситуация на улицах очень напряженная.

И вот наступает момент истины. Несмотря на яростное давление митингующих, буквально окруживших парламент, депутаты также не отступили и, хоть с задержкой, но проголосовали за закон о “Прозрачности иностранного влияния” уже во втором чтении. Осталось одно чтение. Люди на улицах не стерпели и пошли на штурм парламента, который цинично отвернулся от них и не слышит мнение народа.

Проголосовали и ушились

Депутаты таки сделали свою работу и быстренько ушились, ведь ситуация под зданием обострилась до предела. В 23:00 1 мая в парламенте ввели "красный уровень" опасности.

Следует понимать, что большинство в парламенте Грузии по пророссийским силам: из 150 мандатов — 75 по "Грузинской мечте" российского олигарха грузинского происхождения Бидзина Иванишвили и еще 9 по партии "Сила Грузии" — также промосковской. Оппозиция же в парламенте менее многочисленна, но самое главное — разобщена и представляет из себя некую солянку из партий и беспартийных депутатов. Но на этот раз за ними народ, не желающий жить как в России, не желает таких законов как в РФ.

Напомним, что законопроект о "Прозрачности иностранного влияния" предусматривает появление реестра так называемых иностранных агентов — некоммерческих юридических организаций и медиа, которые финансируются из-за рубежа более чем на 20%. В Москве есть такой же закон, так что очевидно, зачем его хочет иметь себе и пророссийское правительство Тбилиси. Прекрасно понимают, откуда и чьи торчат уши и обычные грузины.

Запад бьет тревогу

Западный курс Грузии находится под угрозой. Свое беспокойство уже выразили в Евросоюзе и США. Первые даже предлагают забрать у Грузии статус страны-кандидатки на членство в ЕС, который так тяжело получала долгие годы. В США признались, что представители "Грузинской мечты", возглавляемые правительством, буквально разрушают отношения с западными партнерами, которые все время помогали им в реформах и развитии демократии.



Этот закон и антизападная риторика «Грузинской мечты» поставили Грузию на опасную траекторию. Заявления и действия правительства Грузии несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО и тем самым ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции. Комментарии, которые неправильно характеризуют иностранную помощь Грузии – которую мы предоставляли в течение 32 лет для укрепления экономики Грузии, демократии и способности сдерживать российскую агрессию – фундаментально подрывают крепкие отношения, которые мы установили с правительством и народом Грузии”, – отметил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Потрясающие детали избиения митингующих

Возмущает американцев и жестокость, с которой грузинские силовики разгоняют собственный народ. Как сообщают местные медиа, в ночь с 1 на 2 мая силовики снова применили водометы и слезоточивый газ. Но это еще не все. К медикам уже второй день попадают митингующие с ранениями от резиновых шаров. Под огонь озверевших жандармов попал уже второй лидер оппозиции – Цотне Коберидзе. Одному из демонстрантов попали прямо в глаза.

Власть нагло лжет?

Несмотря на ранения митингующих, являющихся бесспорным доказательством применения резиновых шаров, в грузинском МВД этот факт продолжают отрицать.

Проевропейская президент Грузии Саломе Зурабишвили также не молчала. Политика не призвала митингующих не провоцировать силовиков и вернуться к мирному протесту. Также президент попросила обе стороны воздержаться от насилия накануне и во время Пасхальных праздников.

Что говорит президент?

По ее словам, главная цель — отменить закон и дождаться выборов в Грузии, которые состоятся всего за 5 месяцев и должны изменить политический ландшафт в стране и, как надеется оппозиция, сохранить евроатлантический курс Грузии. Но митингующие пока ее не услышали. Снова пошли на штурм, параллельно уничтожая уличные камеры наблюдения.

Протестующих не сдержать

Протестующие перекрыли набережную в Тбилиси и начали строительство импровизированных баррикад. Отступать они не собираются. Свое слово взяла и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.



«Я с большой тревогой слежу за ситуацией в Грузии и осуждаю насилие на улицах Тбилиси. Граждане Грузии демонстрируют свою сильную приверженность демократии. Правительство Грузии должно прислушаться к этому четкому сигналу. Европейский Союз также четко выразил свою обеспокоенность по поводу закона об иностранном влиянии. Грузинский народ желает своей стране европейского будущего. Признавая эти стремления, Европейский совет в декабре предоставил Грузии статус кандидата и обозначил четкий путь к началу переговоров о вступлении.

Мы ожидаем, что правительство Грузии предпримет быстрые шаги в отношении мер, которые оно обязалось принять как страну-кандидата. Грузия находится на перепутье. Она должна придерживаться курса по пути в Европу”, — отметила фон дер Ляен.

Москва затягивает свою удавку

Пророссийские силы в Грузии специально тянут свою страну в московское болото. Им выгодно позорить страну перед европейцами. Таково мнение украинский нардеп и глава комитета по миграции в Парламентской ассамблее совета Европы Алексей Гончаренко.



«Похоже, «кремлевская мечта» начинает сбываться. В Европарламенте предлагается лишить Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС. Плохой сигнал. В частности, евродепутат Виола фон Крамон предлагает ввести санкции против Иванишвили. Очень верно. И хочу напомнить, что я обращался к президенту и СНБО с просьбой ввести санкции против олигарха Иванишвили. Это пророссийская мерзость, которой наплевать на собственную страну. Пророссийские власти Грузии, понимая последствия, сознательно уводят страну не в европейское будущее, а в российскую бездну. И мы не должны позволить пути забрать Грузию у Европы. Должны бороться вместе”, — написал Гончаренко.

Что говорит Украина?

Официальная же реакция Украины на события в Грузии достаточно сухая. Еще 18 апреля, когда законопроект об иноагентах прошел первое чтение, в МИД Украины призвали коллег уважать выбор грузинского народа. Тогда же премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что этот закон нужен для того, чтобы предотвратить "украинизацию" Грузии.



«МИД Украины обеспокоен обострением внутриполитической ситуации в Грузии в связи с рассмотрением в Парламенте Грузии законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Мы призываем все заинтересованные стороны уважать право граждан Грузии на мирный протест и искать разрешение ситуации путем конструктивного диалога. Вызывают возмущение комментарии Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе по поводу угрозы «украинизации», против которой якобы направлен указанный законопроект. <...> Русификация, а не мифическая «украинизация» является реальной угрозой для Грузии. Украина заинтересована в мирной и дружеской атмосфере в Грузии, всегда решительно поддерживала и продолжает поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность”, — отметили в МИД Украины.

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