В Грузии вспыхнули протесты, которые разгоняют силовики: все подробности (фото, видео)

В украинском МИДе раскритиковали силовой разгон протестов в Грузии и выразили разочарование решением приостановить процесс ее вступления в Евросоюз до 2028 года. Собственно, именно это и стало причиной бурных настроений грузин. Акция быстро переросла в стычки. Правоохранители задействовали слезоточивый газ и дубинки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Грузия отказалась от евроинтеграции

Нынешние события в Грузии у многих украинцев могут вызвать чувство дежавю десятилетней давности, когда к подобным шагам прибег тогдашний глава страны Виктор Янукович, когда отказался от евроинтеграции.

Протесты в Тбилиси начались с заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе: "В ЕС требуют от Грузии не реформ, а шагов, которые будут означать отказ от нашего достоинства. Это включает отмену закона о прозрачности неправительственных организаций, ЛГБТ, введение санкций, преднамеренный крах экономики Грузии, освобождение Михеила Саакашвили и многое другое. Учитывая все вышесказанное, сегодня мы решили не ставить вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом на повестку дня до конца 2028 года".

Протесты в Грузии разгоняли силовики

Протесты в Грузии

Под парламентом на проспекте Руставели и под офисом правящей партии сразу собирается возмущенная толпа. Сотни сразу превращаются в тысячи. Отказ от вступления в ЕС называют не иначе, как нарушением конституции, где закреплен этот курс.

"Мы злые. Эта злость накапливалась среди людей, и вот этот день настал. Сегодня они решили завершить нашу историю, все, чего мы достигли за последние 30 лет. Они просто решили положить конец всему и мы не позволим им это сделать. Мы больше не будем терпеть это. Сегодня должно быть решено - кто мы и куда мы идем", - говорит протестующий.

К митингующим присоединяются оппозиционные депутаты и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

"Сегодня курс, который начался месяцы назад и вел нас от Европы к России, завершился. Для тех, кто еще сомневался, думая, что может быть другое объяснение, эти сомнения были развеяны сегодня. Это несуществующее и нелегитимное правительство объявило не мир, а войну собственному народу, собственному прошлому и собственному будущему. Эта война направлена на наше будущее, будущее нашего общества и будущее нашей страны", - говорит Саломе Зурабишвили, президент Грузии.

В Грузии вспыхнули протесты

Силовой разгон в Грузии

Уже через считанные часы проспект Руставели превращается в настоящее поле боя. На место подтягивают отряды спецназа и начинается силовой разгон. В ход идут водометы и слезоточивый газ, пострадавшие массово жалуются на ожоги кожи и глаз.

Под удары правоохранителей попадают десятки медийщиков, которые пришли освещать акцию. У журналиста канала "Формула" диагностируют переломы шейного позвонка и лицевых костей. Со своей стороны протестующие массово возводят баррикады, жгут шины, бросаются в правоохранителей яйцами и отборной бранью. Силовики гоняются за активистами по всему городу - даже по аптекам.

Неправительственные организации констатируют явное превышение силы, примененной против людей, отмечая, что в городе уже не осталось безопасных локаций. В участки после ночного погрома попадают по меньшей мере 43 участника протестов, десятки пострадавших, среди которых и правоохранители.

В Грузии люди вышли на протест

Грузия все больше сближается с Россией

То, что Грузия понемногу выходит из орбиты евроинтеграции и все больше тяготеет к Кремлю стало понятно после принятия так называемого "закона об иноагентах", созданного по образцу Москвы.

В конце этого октября с многочисленными нарушениями на избирательных участках, с подкупами и угрозами в стране побеждает пророссийская партия "Грузинская мечта". Легитимность нового парламента не признает оппозиция, в Европарламенте так же ставят под сомнение результаты голосования и призывают наложить санкции в отношении главного спонсора партии власти Бидзины Иванишвили и других чиновников, виновных в откате от демократии, нарушении избирательных стандартов и злоупотреблении государственными институтами.

Кроме того, Брюссель уже заявил о снижении контактов с грузинскими властями и приостановлении финансовой помощи. И это при том, что статус кандидата в ЕС Тбилиси получил вместе с Киевом. Оппозиция призывает к всеобщей забастовке и полному гражданскому неповиновению, подчеркивая необходимость массовой мобилизации для отстаивания своих требований.

Народ в этом поддерживают и дипломаты, которые подписали совместное заявление с осуждением отклонения от евроинтеграционного курса. А посол Грузии в Болгарии даже подал в отставку в знак протеста.

Новости ТСН 18:00 29 ноября. Новое командование ВСУ! Ситуация в энергетике! Протесты в Грузии!

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