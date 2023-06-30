В Гуляйполе под обстрелами местные бегают в парикмахерскую и все еще работают коммунальщики

В городе в подвалах и разбитых домах еще живут люди.

Без воды, электричества и газа и под ежесуточным обстрелом ныне живет непокоренное Гуляйполе. В городке от довоенных 13-ти еще остается до 2 тысяч человек. Несмотря на опасность, местные не падают духом и помогают друг другу, говорится в ТСН.

"Вся инфраструктура города, сто процентов, уничтожена — все садики повреждены, все школы, вся инфраструктура, вся уничтожена", — говорит глава общества Сергей Ярмак.

В разных частях города раздаются взрывы, ведь фронт за городом. Оккупанты бьют из тяжелой артиллерии и бомбят Гуляйполе управляемыми авиационными бомбами.

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В городе в подвалах и разбитых домах еще живут люди. Большинство пенсионеры и бросать свой дом не хотят по разным причинам – от хозяйства до тоски по своему имуществу. “К нам больше обращаются пожилые люди, которые остались, которые имеют хронические заболевания. Чаще — стрессы с происходящей ситуацией еще давления”, — говорит Максим Войтюк — единственный врач первичного звена в этом городе.

Он спасает людей вместе с несколькими медсестрами. На свой страх и риск каждый день преодолевая километры под обстрелами.

Где-то на другом конце города Татьяна, несмотря на плотные обстрелы, прибежала в подвал к своему парикмахеру — красить волосы. “Женщина должна быть красивой, война есть война, но мы не должны опускаться, жизнь продолжается, мы надеемся на лучшее и на парней. Мы скоро победим, должны быть красивыми”, — говорит жительница Гуляйполя Татьяна.

В это трудно поверить, среди этого хаоса войны среди разбитых и изуродованных домов люди еще находят время на себя.

В это трудно поверить, среди этого хаоса войны среди разбитых и изуродованных домов люди еще находят время на себя. Светлана стрижет людей бесплатно, она единственная парикмахерша. Тоже не захотела бросать людей и осталась во фронтовом городке. “Людей 10-15 гражданских, еще приходят военные, я стрижу и брею. Единственная надежда сейчас на Бога и на ребят, которые нас защищают, каждый день молимся за них», – говорит Светлана.

В городе до сих пор работают коммунальщики, из городка вывозится мусор. Несмотря на то что в городе нет электричества и воды, людям доставляют и генераторы и солнечные батареи.

Когда-то красивый и опрятный городок сейчас как призрак. Стоит полу пустым, но непокоренным. Оба символа города — бюст Нестора Махно и Шевченко, несмотря на удары бомб и ракет, уцелели и местные в этом видят хороший знак.

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