В Харьков эвакуируют воспитанников детдома из обстрелянного Счастья: как город живет сегодня

В Харьков эвакуируют воспитанников детдома из обстрелянного Счастья: как город живет сегодня

В Харькове работают школы, детские сады, бесперебойно работает общественный транспорт.

В Харьков 24 февраля прибудут воспитанники детдома в Счастье Луганской области, которое уже не первый день обстреливают российские боевики. В целом же Харьков живет на сегодняшний день обычной спокойной жизнью.

Об этом сказал мэр Харькова Игорь Терехов 23 февраля во время совместного марафона ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір" на канале "1+1".

"Завтра мы ожидаем детей из детдома, расположенного в Счастье. Мы подготовили сегодня наш городской коммунальный пансионат, и мы с удовольствием будем этих детей кормить, будут они у нас жить. Поэтому говорить, что никто ничего не делает – это, прежде всего, несправедливо", – рассказал мэр Харькова.

"Теперь о жизни в Харькове. Я вам хочу сказать, что в жизни города Харькова, конечно, есть напряжение, потому что посмотришь средства массовой информации, а отовсюду льются, знаете, потоки информации. Самое главное сегодня – чтобы люди были спокойны. И я много сегодня встречаюсь с жителями Харькова, успокаиваю людей. Харьков живет сегодня обычной, спокойной жизнью. Работают школы, детские сады, бесперебойно работает общественный транспорт. Все наши коммунальные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность Харькова, работают в полном объеме", – рассказал Терехов.

Он также призвал всех объединиться вокруг мира и покоя..

Напомним, местные жители покидают Счастье из-за обстрелов со стороны российских боевиков. После попаданий в Луганскую теплоэлектростанцию там сутки не было света. После очередных атак вспыхнули трансформаторы, и в городе снова исчезло электричество. Сейчас жители – без воды и отопления.

Читайте также: