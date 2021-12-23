В Харьков пришли аномальные морозы: жители города обращаются в больницы с обморожениями

В городе открыли пункты обогрева.

Нынешняя волна холода в Украине более сильные морозы принесла в Харьковскую область. Там ночью температура кое-где опустилась до -16. В Харькове открыли пункты обогрева и организовали выездную помощь для водителей, чьи автомобили сломались в пути.

Как Харьков пережил холодную ночь, рассказала 23 декабря корреспондентка ТСН.Ранок.



В Харькове действительно холодно. В Гидрометцентре сообщили, что сегодня температура в городе будет фиксироваться на 8-9 градусов ниже нормы. Столбик термометра может опуститься до -16 градусов.

На два градуса теплее было в области вчера. Впрочем, двух человек забрала скорая из-за обморожения тела. Это 46-летняя женщина, которая долгое время провела на улице, а также 57-летний мужчина выпивший. В больницу также самостоятельно обратились пятеро харьковчан с обморожением конечностей.

Медики призывают избежать длительных прогулок на улице во время морозов, а людям в состоянии опьянения и с хроническими болезнями вообще не рекомендуют выходить на улицу.

В Харькове из-за лютого мороза открыли пункты обогрева и организовали помощь для водителей

В Харькове открыли пять пунктов обогрева в разных районах. Они работают круглосуточно на базе центров предоставления соцпомощи. Сотрудники рассказали: зайти могут все, кто чувствует, что замерз. Там придают свитера, одеяла и угостят чаем с печеньем. Впрочем, пока к ним никто не обращался.

На трассах в области организовали стоянки для водителей, которых непогода застала в пути. Они могут получить помощь от механиков и медиков. В случае поломки автомобиля можно обратиться к выездным спасателям.