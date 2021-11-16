В Харькове 7 часов тушили огонь в многоэтажке: сильно повреждены квартиры двух подъездов

Открытого огня уже нет, но спасатели до сих пор проливают водой тлеющие участки.

Густой дым и эвакуация людей: мощный пожар – в жилом доме Харькова. Около часа ночи вспыхнула кровля шестиэтажки. Огнем охватило несколько квартир и всю площадь крыши строения. Известно о не менее полутысячи выгоревших квадратных метров. На место пожара стянули более двадцати единиц спасателей техники, бригады скорой и полиции. Жителей четырех подъездов, которым угрожал огонь, эвакуировали.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Открытого огня уже нет, но спасатели до сих пор проливают водой тлеющие участки.

Предварительно пламя вспыхнуло на чердаке. Огонь поднимался на десятки метров в высоту и очень быстро охватил полтысячи квадратных метров кровли. Чтобы остановить распространение огня, спасателям понадобилось три часа. И только в восемь утра возгорание потушили. По словам чрезвычайников, тушение было крайне сложным, ведь здание старое и деревянное. Погасишь один участок – вспыхивает другой.

«Все внутренние перегородки, перекрытия и стены деревянные, имеют пустоты и такими конструкциями очень быстро распространяется огонь. Деревянные конструкции они со временем прогорают, рушатся. Это нужно было разбирать, проливать, добираться до каких-то скрытых очагов пожара», — рассказывают в ГСЧС.

Едкий дым затянул подъезды, и тринадцать человек не смогли самостоятельно выйти из своих домов. Их на свежий воздух выводили спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших. Но некоторые квартиры повредило огнем, а во время тушения – еще и залило водой. Людям предложили пожить в социальной гостинице, на это предложение согласились только десять жителей.

«Два подъезда достаточно с большими повреждениями. Поэтому было предоставлено предложение, возможность всем этим людям. Первоначальная задача – это восстановить кровлю и потом только можно будет говорить о восстановлении жилья», — сообщает директор городского департамента жилищно-коммунального хозяйства Виталий Мельник.

Причины пожара пока не известны, не озвучивает версий и полиция.

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