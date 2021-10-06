В Харькове бывшим наркозависимым предлагают освоить новую профессию и помогают с работой: что это за проект

В Харькове бывшим наркозависимым предлагают освоить новую профессию и помогают с работой: что это за проект

Если эксперимент в Харькове будет успешным, впоследствии его запустят по всей стране.

Рабочие места для бывших наркозависимых. В Харькове запустили пилотный проект трудоустройства людей, лишившихся пагубной привычки, но после лечения у многих возникают сложности с работой, и чтобы люди не сорвались им нужна помощь. Если эксперимент в Харькове будет успешным, впоследствии его запустят по всей стране.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

У каждого своя история, но одна проблема на всех — зависимость. «Я на самом деле потерял все. От меня отвернулись родители, когда был в проблеме. Отвернулись друзья», — рассказывает участник проекту.

И родных, и работу он потерял, когда подсел на метадон. Александр — бывший наркозависимый с 4-летним стажем. «Когда ты понимаешь, что у тебя ничего нет. Ты проиграл, надо кардинально менять свою жизнь. Разворачиваться на 180 градусов и идти в другую сторону», — говорит Александр.

Эти ребята уже прошли реабилитацию, теперь пытаются вернуться к нормальной жизни. Они стали участниками всеукраинского проекта, который должен помочь им найти работу.

«Это такой, как мы называем, социальный лифт, который их поднимет с первого этажа на каждый этаж, на каждую ступеньку все выше и выше. Из-за вот таких проектов у нас есть возможность социализировать их», — убежден руководитель проекта в Харькове Олександра Переверзев.

Новости Украины: в Харькове стартовал проект по трудоустройству бывших наркозависимых

Бывших наркозависимых будут переучивать. Эти ребята согласились быть строителями. Еще 30 подбирают специальности. «Главное в нас — не осуществить обучение. Просто, как галочку поставить. Главное, чтобы мы определили, что им лучше. Потом нашли работодателя. Все эти лица, по их желанию, они будут трудоустроены», — рассказывает директор Харьковского областного центра занятости Владимир Миненко.

Что на строительстве можно больше заработать и быстрее встать на ноги — уверен Тимур. Он по специальности повар, но возвращаться к прежней работе не хочет.

«В дальнейшем хотелось бы свою бригаду и начать как-то самому. Уже не у человека работать, а чтобы люди на меня работали», — говорит мужчина.

Обучение — бесплатное. Пока проект запустили в Харькове. Но за год он будет действовать во всех регионах.

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