В Харькове целый день раздаются взрывы: все детали об усилении атак россиян

Россияне снова ударили по Харькову своим сокрушительным оружием – бросили на город несколько управляемых авиационных бомб.

На фоне нового наступления в Харьковской области россияне не прекращают террор мирного населения и областного центра. Харьков снова и снова бомбят КАБами. Не стало исключением и 14 мая: первые бомбы прилетели еще утром, а уже около 16:00 – полетели снова! По словам мэра Терехова, враги попали в район жилой застройки.

О ситуации в Харькове, а также о том, что может уберечь харьковчан от бесконечных обстрелов и что для этого делают власти, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.ua.

Россияне снова ударили по Харькову своим сокрушительным оружием – бросили на город несколько управляемых авиационных бомб. В местных пабликах сообщают, что около 4 дней в городе услышали по меньшей мере 3 громких взрыва. Над городом тут же поднялся огромный столб дыма. Сначала в мэрии предположили, что взрывать могло в пригороде, но только о прилете успел сообщить сам мэр Харькова Игорь Терехов, раздался еще один взрыв.

Били по центру и окрестностям

Впоследствии местные тг-каналы сообщили, куда именно попал враг. Всего КАБов было 3: 2 полетели по пригородном селе Алексеевка, а один – прилетел в центр Харькова. Мониторинговые же каналы снова забили тревогу: россияне возвращаются, чтобы ударить еще раз. Подтвердили данную информацию и в Харьковской ОВА. В мэрии же заявили страшное – враг попал по 12-этажной высотке в центре города.

На момент публикации официальной информации о погибших не поступало.

Попадание в 10-й этаж многоквартирного жилого дома. Без пожара. Сейчас осуществляется поквартирный обход и поиск возможных пострадавших. Общее количество пострадавших на 11. Из них один ребенок 8 лет (по состоянию на 17:34)",– говорилось в сообщении.

Били с самого утра

И это не единственный прилет по Харькову! Только за 14 мая по городу и его окрестностям прилетало несколько раз. В 6 утра о взрывах в городе сообщил мэр Терехов. Уже около 9-й стали известны первые последствия атаки. В результате атаки порубили 7 многоэтажек и ранили 2 человека.

"Прилет в Киевском районе города, где множество многоэтажек. На данный момент – без пострадавших. Обследование места удара продолжается. Чем именно утром избивали по Харькову специалисты выясняют. По Харькову ударили двумя КАБами. Одним ударом разрушены три гаража, еще несколько повреждены. Второй пришелся по открытом месте. Оба прилетели в густонаселенный район. Пострадали два человека", – отметил он.

Что может спасти Харьков

Единственное, что спасет Харьков и область от постоянных прилетов – современная американская ПВО! Об этом во время встречи с внезапно приехавшим в Киев госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил президент Зеленский. Чтобы обезопасить Харьков, нужно два "Петриота".

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В ХАРЬКОВЕ ПРОГРИМЕЛИ МОЩНЫЕ ВЗРЫВЫ!