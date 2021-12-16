В Харькове горе-водитель чуть не сбил людей на зебре: появилось видео

В Харькове горе-водитель чуть не сбил людей на зебре: появилось видео

Под колесами авто едва не очутился один из пешеходов.

В Харькове патрульные разыскали водителя, едва не сбившего людей на зебре.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 6 декабря.

Этот момент зафиксировал регистратор машины на соседней полосе. На кадрах видно, что люди переходят дорогу по зеленому свету. Автомобили останавливаются, чтобы их пропустить.

Вдруг летит легковушка, игнорируя красный сигнал светофора. Под колесами авто едва не очутился один из мужчин. К счастью, он успел отскочить.

Возмущенные очевидцы выложили видео в Сети. Его увидели праоохранители и меньше чем за день разыскали нарушителя. Ему уже выписали протокол.

Теперь водителю грозит штраф почти в полторы тысячи гривен или лишение удостоверения до года.

Новости Харькова: патрульные разыскали водителя, едва не сбившего людей на "зебре"

Напомним, в Николаевской области водитель сбил мать с ребенком .

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