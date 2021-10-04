В Харькове грузовик сбил двух детей, которые шли по пешеходному переходу

В Харькове грузовик сбил двух детей, которые шли по пешеходному переходу

Почему водитель фуры не затормозил, выясняют следователи.

Двое детей попали под колеса грузовика в Харькове. Мальчики переходили дорогу по зебре, когда на них налетела многотонная фура.

Об этом 4 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

В тяжелом состоянии пострадавших, на вид им около 13 лет, забрала скорая. У подростков многочисленные переломы и черепно-мозговые травмы. Почему водитель фуры не затормозил, выясняют следователи.

Зато местные говорят, что на этом переходе людей сбивают не впервые. Были даже смертельные случаи. Поэтому уже не раз просили установить здесь светофор. Но чиновники их не слышат.

Напомним, в Житомирской области грузовик сбил 9-летнюю девочку на тротуаре.

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