В Харькове из-за сообщений об угрозе взрывов эвакуировали сразу несколько школ

В полиции результаты проверки обещают обнародовать со временем.
Срочная эвакуация школьников в Харькове. Утром от анонима поступило сообщение, что несколько школ города заминированы.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Детей срочно вывели из классов. В соцсети родители выкладывали видео эвакуации. В школы направили взрывотехники и кинологи с собаками. Сначала появилась информация, что взрывчатка якобы заложена в четырех школах, а затем в десяти. В полиции цифры пока не комментируют.
Результаты проверки обещают обнародовать со временем.
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