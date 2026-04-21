В Харькове кот шокировал выходкой: его спасали и ГСЧС, и коммунальщики, и альпинист (видео)

Кот. Фото иллюстративное / © Associated Press

В Харькове развернули настоящую спасательную операцию, чтобы вернуть домой кота, который оказался на высоком дереве. Четыре дня животное провело без еды и воды на высоте нескольких метров, пока за его спасение не взялись городские службы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Помощь» за полторы тысячи гривен

История началась с того, что домашний любимец выпрыгнул из окна и мгновенно оказался на дереве. Самостоятельно слезть он не смог. Владелица, отчаявшись снять кота собственноручно, вызвала частного альпиниста.

Однако вместо долгожданного воссоединения женщина получила лишь дополнительные расходы. Альпинист не только не спустил животное, но и перегнал напуганного кота на соседнее дерево. За такую «услугу» мужчина потребовал двойной тариф. Потратив 1500 гривен, владелица осталась и без денег, и без кота.

Финал с автовышкой

В отчаянии женщина обратилась в городской Департамент чрезвычайных ситуаций. Спасатели прибыли с лестницами, но кот, после «встречи» с альпинистом, потерял доверие к людям и начал карабкаться еще выше — туда, где обычная лестница уже не доставала.

Чтобы завершить дело, пришлось вызывать автовышку «Харьковзеленстроя».

«Кота сняли с дерева, он уже в переноске. Спускают ребята его вниз. Вот хозяйка», — говорится в сюжете

Несмотря на четырехдневные путешествия по деревьям, голод и сильный стресс, кот не получил никаких травм. Сейчас путешественник уже дома, где его ждет теплая миска с едой и реабилитация после «высотного приключения».

