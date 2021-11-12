Мошенники придумали новый способ обмана через "Новую почту": как работает схема

Местным приходят в отделения посылки, которые они не заказывали.

В Харькове местные жители заметили новый способ мошенничества. Преступники отправляют "Новой почтой" посылку, которую не заказывали.

Об этом пользователи пишут в социальных сетях.

Собственно, харьковчанину пришло уведомление о том, что в отделении почты его ждет посылка. Уже на месте гражданин внес за “товар” 500 гривен, а когда ему вынесли коробку — опешил.

“Мой отец живет в поселке и подумал, что мы ему что-то отправили. Оплатил посылку за 500 гривен, ему дали коробку, в которой шампунь и вот листовка. Видимо, мошенники таким образом издеваются над пенсионерами”, — написал в соцсети местный житель.

На самой же листовке написано, дескать, мужчина стал победителем в неизвестной акции и выиграл денежный приз — 410 тысяч гривен. Чтобы его получить, гражданину необходимо позвонить по указанному номеру телефона и продиктовать номер своей банковской карты.

В свою очередь в “Новой Почте” ТСН.ua сообщили, что подобная мошенническая схема — не новая.

“Нам очень жаль, что наш клиент стал жертвой мошенников. К сожалению, эта схема не нова. Мошенники пользуются тем, что люди не всегда помнят о своих заказах и не знают, мог ли кто-то прислать им посылку. Мы призываем наших клиентов быть бдительными и соблюдать ряд правил, чтобы не попасть на крючок к мошенникам", — рассказали ТСН.ua в пресс-службе "Новой Почты".

Как не попасть на крючок мошенников

Во время получения посылки от неизвестных людей, не нужно заведомо ее оплачивать. Раскройте коробку, посмотрите содержимое. Если вы это не заказывали и не хотите платить — скажите об этом оператору отделения.

Если вы подозреваете, что кто-то из родных мог отправить вам посылку — свяжитесь с ними и убедитесь, что это действительно так.

Если вы поняли, что получатель — мошенник: максимально быстро напишите заявление на возврат груза, чтобы груз не выдали получателю.

Если вы случайно раскрыли данные платежной карты мошенникам: немедленно обратитесь на горячую линию вашего банка по телефону, указанному на обороте карты.

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