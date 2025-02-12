В Харькове открыли уникальное образовательное пространство: фото, видео

В Харькове открыли новое подземное образовательное пространство для учеников лицея железнодорожного транспорта и школьников Холодногорского района. Это – современное укрытие, оборудованное всем необходимым для обучения. В первый день занятий учеников встречал особый и очень знаменитый гость.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Бойко.

Свой первый звонок в лицее будущие проводники и машинисты ждали более двух лет. Впервые с начала полномасштабного вторжения они сели за парты не дома перед экранами, а в классах - рядом с одногруппниками и преподавателями. Станислав учится на слесаря подвижного состава, его специальность специфическая, онлайн трудно освоить все нюансы.

Для тех, кто получает профессию железнодорожника, обучение онлайн - прежде всего недостаток практических занятий, говорят преподаватели.

"Во время преподавания онлайн, мы использовали демонстрационные ролики, различные симуляторы, которые позволяли моделировать процесс. Теперь это все можно будет сделать на этом столе, они сами будут чувствовать особенности. Это главное для будущей профессии", - говорит Игорь Бойко, преподаватель физики Харьковского профессионального лицея железнодорожного транспорта.

Подземное пространство возведено за счет иностранных партнеров. Именно они сделали капитальный ремонт и приобрели оборудование. Кроме студентов лицея, здесь занимаются и школьники Холодногорского района Харькова. Чтобы поднять им настроение в начале учебного процесса - приехал пес Патрон.

Пес Патрон

"Прежде всего, мы руководствуемся численностью учеников. Я бы очень хотел построить еще большую школу здесь, но здесь есть определенные возможности. Но главное, что мы имеем возможность в каждом районе, чтобы дети могли учиться лицом к лицу", — говорит Игорь Терехов, мэр Харькова.

Игорь Терехов

В этом году в городе планируют открыть еще шесть подземных школ.

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