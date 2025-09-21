В Харькове почти даром продают квартиры: какие цены (фото)

Квартиры в Харькове / Фото иллюстративное / © ТСН.ua

Однокомнатные квартиры в Харькове, по данным сайтов по поиску недвижимости, стоят в среднем 22 тысяч долларов. Двухкомнатные — 37 тысяч, трехкомнатные — около 49 тысяч долларов. В регионе одни из самых дешевых цен на жилье в Украине.

В то же время, цены на квартиры стартуют от 3 тысяч долларов — 124 тысячи гривен. За такую стоимость можно приобрести, к примеру, однокомнатную квартиру в общежитии площадью 21 квадратный метр.

«В продаже видовая 1 к. в общежитии в жилом состоянии. Отличная транспортная развязка в любую точку города. Рядом с домом у троллейбуса, метро „Индустриальная“, автостанция, парковая зона, магазин, аптека, рынок», — говорится в объявлении.

Также много предложений за 4 тысячи долларов. За такую цену предлагают преимущественно «гостинки» в жилом состоянии, часто с ремонтом, мебелью и техникой.

«4-й этаж 5-ти этажного теплого кирпичного дома. На полу комнаты паркет гарантирует долю звукоизоляции и сохранения тепла. Дом расположен внутри санузла и кухня на две комнаты. Соседи добропорядочные, вежливые. Квартира не угловая. Полностью готова к проживанию», — говорится в одном из таких объявлений.

Чуть дороже, за 5,3 тысячи долларов, можно приобрести двухкомнатную «гостинку» площадью 32 квадратных метра. Впрочем, жилье нуждается в ремонте.

