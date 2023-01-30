В Харькове погибшую женщину не могут достать из-под остатков дома более суток: обломки разлетелись на целый квартал

Взрывная волна была такой, что стряхнула все здания на улице.

Россияне запустили ракеты по жилому кварталу Харькова, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения. Разбор завалов продолжается, но близлежащую дорогу и соседние дворы от обломков расчистили, говорится в ТСН.

В соседних домах после попадания осталось совсем мало людей — те, кто был, пытались уехать ночевать к родственникам. Этот район Харькова уже неоднократно обстреливали россияне, поэтому две трети жителей уехали отсюда еще несколько месяцев назад. В частности, именно поэтому раненых во время ночной атаки трое. Относительно их состояния — два человека получили легкие телесные повреждения — это синяки и царапины.

Житель четвертого этажа попал в больницу. Медики говорят, угрозы его жизни нет, гораздо хуже именно психологическое состояние мужчины. Именно в квартиру, где он жил с женой и попала российская ракета. Мужчине чудом удалось выжить, а его жена погибла. Ее тело спасатели смогли обнаружить впоследствии, женщину привалило сразу несколькими перекрытиями. С ночи спасатели пытались достать тело, но работы продвигались медленно, потому что полуразрушенные перекрытия наверху едва держались и могли обрушиться на самих спасатилей.

Из разбитой квартиры 85-летнего мужчину вместе со спасателями доставал сосед. “Я сюда спасателей в подъезд звал. Мы помогали его стягивать вниз, уже не очень хорошо с движениями у него было. Я тогда выглянул из окна, а там полстены нет и костер. Я ни на что не рассчитывал”, – рассказывает Владислав.

Мужчину спасли, а вот его жена погибла. В момент прилета она была в соседней комнате, которую полностью сокрушило. Тело женщины пытались получить более 10 часов.

Квартиры, оказавшиеся в эпицентре взрыва, разбитые и залитые водой, от ночных морозов мебель в домах покрылась льдом.

Сначала яркое зарево, а через секунды и сверхмощный взрыв — раздался в Харькове в 11 часов ночи. “Прилетело в жилой район, где нет ни одного военного объекта. По предварительным данным отработавших ночью следователей это была ракета С- 300”, — говорят в полиции.

Жилье той ночью потеряли пятнадцать человек. Их эвакуировали и предоставили временное убежище в общежитиях. Еще десятки жильцов из соседних домов будут ночевать в квартирах без окон. “Очень большой взрыв был, что меня даже знаете как-то я упала на пол. Я не знаю, я интуитивно упала, потому что знаю, что нужно или возможно так оно как-то произошло. И все. И потом в окне зарево, очень горит. И крики”, — рассказывает харьковчанка Пелагея.

Взрывная волна была так, что стряхнула все здания на улице. Части обломков разлетелись почти на целый квартал. Просто все в квартиру внесло: мусор, грязь. Как взрыв, огонь напротив был. Хорошо, дом толстый и стены. Спасибо, строителям тех времен довоенных”, — говорят жители соседних домов.

У разрушенного дома в течение дня работают волонтеры. Жителям пострадавших домов выдают строительные материалы. Но не более нужна ли психологическая поддержка. “Люди обращаются – средний возраст, пожилой возраст. Те, кто жил в этом доме и в доме напротив – это состояние шока, состояние эмоциональной нестабильности. Они нуждаются в поддержке, просто в поддержке”, — рассказывает психолог Татьяна.

После разбора завалов специалисты будут проводить экспертизу и решат, возможно ли будет возобновить многоэтажку. Между тем глава военной администрации не исключает: часть здания придется снести из-за слишком больших повреждений.

Напомним, что россияне запустили ракеты по жилому кварталу Харькова, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения.

Ракета попала в 4-этажное здание, сразу же возник пожар. Из горящего дома спасатели спасли четырех человек, трое из них получили ранения, но один человек погиб — его тело осталось под завалами.

Читайте также:

"Это фактически металлолом": эксперт назвал количество танков в России

Сильные снегопады и метели: синоптик предупредил о мощном циклоне в Украине

В Броварах ночью слышали несколько громких взрывов