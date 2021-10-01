В Харькове покажут оперу, которую готовили 4 года и потеряли на нее 17 миллионов гривен

В Харькове покажут оперу, которую готовили 4 года и потеряли на нее 17 миллионов гривен

Она о выдающемся австрийца с императорской семьи, который воевал за независимость Украины.

Грандиозная премьера в Харькове. На сцене оперного театра сегодня покажут самую дорогую в Украине оперу.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Она о Вильгельме Габсбурге — выдающегося австрийца с императорской семьи. Несмотря на королевское происхождение, он с украинцами в освободительной боях воевал за независимость Украины во время Первой мировой войны. Легко овладел украинским языком, а еще изрядно полюбил вышитые рубашки. Поэтому воины прозвали его Василием Вышиваным.

Историческое представление готовили почти четыре года, она — совместный украинский-австрийский проект. На постановку пошли рекордные 17 миллионов гривен, говорят организаторы. Для артистов сшили три с половиной сотни костюмов, а на сцене устроили огромную конструкцию в виде украинского вертепа.

«Эта конструкция, в той или иной сцене, становится той, или иной локацией. Или перроном Вены, или перроном Коломые, или Карпатами. Но в целом это — тюрьма, в которой очень долго находилась Украина. На протяжении многих веков», — рассказывает режиссер Ростислав Держипильский.

Новости Украины: на сцене Харьковского оперного театра покажут самое дорогое в стране представление

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