В Харькове посреди улицы заиграла легендарная красная скрипка Страдивари: как это было

В Харькове посреди улицы заиграла легендарная красная скрипка Страдивари: как это было

Музыкальный инструмент в город привезла американская артистка Элизабет Питкэрн.

Невероятное звучание. В центре Харькова под открытым небом заиграла легендарная красная скрипка Страдивари.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 8 сентября.

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Музыкальный инструмент в город привезла его владелица, американская артистка Элизабет Питкэрн. К ней скрипка попала в 16 лет, это был подарок дедушки. Сейчас одно из самых известных произведений итальянского мастера оценивают в 15 млн долларов. Поэтому за скрипкой все выступление следили силовики.

Элизабет Питкэрн играла в сопровождении харьковского симфонического оркестра. А вот увидеть и услышать легендарный инструмент могли все желающие. После нескольких выступления десятки людей благодарили музыкантов бурными аплодисментами. Это была небольшая репетиция перед главным концертом. До этого легендарная скрипка звучала в Харькове дважды.

"Очень интересно находиться рядом с этим инструментом. От него, действительно, идет настоящее тепло. И причем, у него есть такое интересное качество — чем дальше ты от него уходишь, тем лучше становится звук. Это вот у скрипок Страдивари есть такое непонятное качество", — говорит дирижер молодежного симфонического оркестра "Слобожанский" Даниил Австрих..

"Играть на скрипке в обычном концертном зале более правильно. Но играть под открытым небом мне отнюдь не сложно. Впрочем сам инструмент нельзя долго держать на солнце. Ведь ему 300 лет", — добавила владелица красной скрипки Элизабет Питкэрн.

Новости Украины: в центре Харькова под открытым небом заиграла легендарная скрипка Страдивари

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