В Харькове появился чат-бот "Экопатруль": он обнаруживает людей, которые выбрасывают мусор в запрещенных местах

Нарушителя достаточно сфотографировать.

В Харькове начали фотографировать людей, которые выбрасывают мусор там, где это запрещено. Местный активист создал чат-бот, помогающий выявлять таких нарушителей. Запустили приложение неделю назад и получили первый результат.

Как работает "Экопатруль" в телефоне, рассказали в сюжете ТСН. Ранок 12 ноября.

Водитель одного из микроавтобусов выбрасывал мешки с мусором на окраине Харькова, но не догадывался, что попал на камеру. Случайный прохожий сфотографировал его и послал фотографии в чат-бот. Уже на следующий день мужчину с фото по номеру авто нашли правоохранители. Его оштрафовали на 350 гривен. Харьковчанин свою вину не отрицал.

Это реальный случай наказания нарушителя, с помощью чат-бота "Экокоп" всего неделю его существования. Такой результат вдохновляет инициатора – харьковского экоактивиста Артема Приходько. "Суть "Экокопа" в том, чтобы каждый мог стать частью этого проекта, мог контролировать ситуацию с экологией, выбрасывание мусора и быстро реагировать. То есть он создает заявку. Мы на это реагируем", — говорит идейный разработчик чат-бота "Экокоп".

В Харькове начали фотографировать людей, выбрасывающих мусор в запрещенных местах | Новости Украины

К борьбе со стихийными свалками харьковчане приобщаются охотно. Только за первый день чат-бот установили 200 пользователей. Каждый день приходит с десяток обращений. Главное правило – присылать фото, где четко видно лицо нарушителя или номерной знак автомобиля. Администратор группы, при наличии всех доказательств, звонит по телефону в полицию. Ведь подать заявление правоохранителям может только конкретный человек.

Получая фото из чат-бота, правоохранители проводят экспертизу на фотошоп и проверяют время и место создания фотографий. Заключение экспертизы должно стать аргументом, если нарушитель будет отказываться заплатить штраф.

Корреспондентка ТСН Виктория Бондаренко.

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