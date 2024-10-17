В Харькове приговорили к тюрьме мужчину, который после ТЦК и ВВК выключил телефон

В Харькове недавно приговорили к заключению местного безработного, который, как говорится в приговоре суда, был доставлен на ВВК в состоянии опьянения, имеет эпилептические приступы и уклонился от мобилизации.

Как отмечается в приговоре, этот мужчина своей вины не признал, не согласился с квалификацией обвинения.

Суду он рассказал следующее: "На медкомиссию забрали в состоянии алкогольного опьянения, через полчаса сдал анализы и прошел ВВК. Повестка для явки в учебный центр осталась в ТЦК. При прохождении ВВК сообщал врачам о наличии эпилепсии, однако те не обратили на это внимания. Не пришел на отправку, поскольку по состоянию здоровья не может выполнять военную обязанность и не видит себя солдатом".

По словам обвиняемого, после одного из последних МРТ медработники отметили, что эпилептические приступы связаны с употреблением алкоголя, которые он употребляет примерно дважды в неделю.

Как выяснилось, на судебное заседание прибыла в качестве свидетеля мать обвиняемого. Суду она сообщила, что сына забрали в ТЦК, когда он был пьян. Далее, по ее словам, сын прошел ВВК, а затем выключил телефон и не явился в ТЦК.

Кроме того, женщина рассказала суду, что приступы эпилепсии у сына начались 5 лет назад после смерти его отца.

"Он падал, ревел, его трясло и изо рта выделялась пена. Сын себя не контролировал и не помнил, что с ним было", — сообщила женщина, добавив, что сын обращался к ряду врачей, в том числе в психиатрическую больницу.

Как оказалось, судом была даже назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

"Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый в настоящее время страдает хроническим психическим заболеванием в форме синдрома зависимости вследствие употребления алкоголя, — отмечается в приговоре. — Согласно своему психическому состоянию может осознавать свои действия и управлять ими. В период времени, которому отвечает правонарушение, этот мужчина находился в состоянии вышеуказанного хронического психического заболевания, вне временного расстройства психической деятельности, мог осознавать свои действия и руководить ими и по своему психическому состоянию в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается".

Также суд постановил, что исправление этого лица без изоляции от общества невозможно, поэтому назначил ему 3 года и 6 месяцев заключения.

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