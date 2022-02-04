27 января 2021 года киберполиция разоблачает украинских хакеров, обокравших европейские банки более чем на 2 млрд долларов / pixabay.com

В Харькове программист десяток раз сообщал о ложных минированиях городских учреждений из-за "ненависти к власти"

В Харькове программист десяток раз сообщал о ложных минированиях городских учреждений из-за "ненависти к власти"

Мужчина шифровал место отправки сообщений, поэтому его долго не могли высчитать.

Серийный псевдоминер задержан в Харькове. В полиции подозревают, что именно он по меньшей мере 14 раз направлял анонимные сообщения об угрозе взрыва.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Из-за них взрывотехники несколько раз проверяли на содержание взрывчатки областную администрацию, аэропорт, суды, вокзалы и торговые центры.

Подозреваемым в серии ложных мин оказался 39-летний программист, шифровавший место отправки сообщений, именно поэтому его долго не могли вычислить.

Правоохранители задержали мужчину у него дома сразу после очередного уведомления об угрозе взрыва. Следователи говорят, свои действия объяснил ненавистью к украинским властям.

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