В Харькове программист десяток раз сообщал о ложных минированиях городских учреждений из-за "ненависти к власти"

Мужчина шифровал место отправки сообщений, поэтому его долго не могли высчитать.
Серийный псевдоминер задержан в Харькове. В полиции подозревают, что именно он по меньшей мере 14 раз направлял анонимные сообщения об угрозе взрыва.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
Из-за них взрывотехники несколько раз проверяли на содержание взрывчатки областную администрацию, аэропорт, суды, вокзалы и торговые центры.
Подозреваемым в серии ложных мин оказался 39-летний программист, шифровавший место отправки сообщений, именно поэтому его долго не могли вычислить.
Правоохранители задержали мужчину у него дома сразу после очередного уведомления об угрозе взрыва. Следователи говорят, свои действия объяснил ненавистью к украинским властям.
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