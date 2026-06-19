В Харькове проходят трогательные выпускные: фото и видео

Харьков / © ТСН

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В Харькове выпускные проходят в бомбоубежищах.

В прямом эфире с места событий о выпускниках этого года рассказывает корреспондентка ТСН Юлия Бойко.

Почему торжества растянулись на неделю

Чтобы подарить детям настоящий, а главное — безопасный праздник, городские власти и педагоги приняли единственное возможное решение: все торжественные мероприятия проводятся глубоко под землей в специально оборудованных бомбоубежищах. Чтобы разгрузить подземные помещения и не допускать большого скопления людей, выпускные вечера проводятся одновременно для нескольких учебных заведений, а сами торжества растянулись на целую неделю. Директора харьковских школ откровенно признаются: сердце разрывается от того, что они не могут пригласить детей в родные, уютные классы, но жизнь и безопасность учеников сейчас — это абсолютный приоритет.

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«Конечно, до самого последнего дня мы питали большие надежды и ожидания, что именно в этом году мы наконец сможем подвести итоги и вручить документы в стенах нашей родной школы… К сожалению, ситуация с безопасностью диктует свои суровые условия. Однако этот праздник под землёй является лучшим, неоспоримым доказательством нашей общей стойкости, мужества и полной несокрушимости перед врагом», — говорит Оксана Бут, директор Харьковского лицея № 90.

Сами же одиннадцатиклассники, несмотря на необычные подземные декорации, стараются искренне радоваться каждой минуте этого момента. Юноши и девушки заметно волнуются, ведь этот выпускной для большинства из них стал не просто прощанием со школой, а днём долгожданных и трогательных встреч. Полномасштабная война и ежедневные обстрелы безжалостно разбросали харьковских школьников по всему миру. Большую часть времени дети учились и заканчивали школу исключительно в дистанционном формате.

Тысячи километров ради объятий: возвращение из-за границы в родной город

Чтобы наконец лично обнять своих любимых одноклассников и учителей, получить свой заслуженный аттестат зрелости в родном городе-герое и станцевать тот самый прощальный вальс, некоторые выпускники преодолели тысячи километров, возвращаясь в Харьков из эвакуации из самых отдаленных уголков Европы.

«Меня лично очень огорчает, что вся эта страшная ситуация так затянулась… Однако, когда встал вопрос о выпускном, я точно знала, что должна быть именно там, рядом со своими близкими. Знаете, лучше уж провести этот вечер в укрытии, но вместе, чем вообще не иметь никакого праздника и прощаться с детством через экран монитора. Это память на всю жизнь», — говорит Мария Худокормова, выпускница.

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Подобными эмоциями делятся и другие выпускники, для которых родной класс на несколько часов вновь стал единым целым.

«У нас в классе есть ребята, которые специально ради этого дня приехали из других стран и городов Украины, где они сейчас временно проживают. Мы не виделись лично годами. Поэтому этот праздник для нас — нечто гораздо большее, чем просто формальность. Это символ того, что нас никто не сможет разъединить», — говорит Егор Тишечко, выпускник.

8 тысяч выпускников выбирают Харьков

В целом в этом году в раненой, но непокоренной промышленной столице Украины школу заканчивают 8 тысяч одиннадцатиклассников. И здесь «синоптики» человеческих судеб фиксируют важнейший, фундаментальный факт: подавляющее большинство этих выпускников, несмотря на ежедневный моральный и физический террор со стороны РФ, планирует подавать документы и поступать именно в харьковские высшие учебные заведения, чтобы принципиально остаться жить, учиться и восстанавливать свой родной Харьков.

Более того, город уверенно смотрит в будущее. Уже этой осенью за школьные парты — в частности, в обычные школы, школы в метро и недавно построенные современные подземные образовательные пространства — в Харькове официально придут учиться почти 5 тысяч первоклассников. Жизнь продолжается, фронт держится, а украинское будущее прочно пускает корни в землю, чтобы впоследствии расцвести под мирным небом.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Выпускной под землей и поступление без экзаменов: как под обстрелами украинская молодежь борется за свое будущее

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