В Харькове стрелок дважды попал в шею представителю "Нацкорпуса": подробности нападения

По словам свидетелей, выстрелов было четыре, две пули попали мужчине в шею.

Утром выстрелы напугали жителей спального массива в Харькове. Чтобы найти нападающего, который устроил стрельбу в городе объявили операцию "Сирена".

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Все произошло на улице Родниковой во дворе среди жилых многоэтажек. Здесь до сих пор работают следователи и эксперты.

По словам свидетелей, выстрелов было четыре, две пули попали мужчине в шею. Предварительно известно, что свою жертву стрелок ожидал прямо под домом и расстрелял его, когда тот садился в машину. Один из местных жителей услышал выстрелы и бросился к тому месту, и когда увидел раненого — вызвал полицейских и медиков. По словам мужчины, пострадавший потерял много крови, но был в сознании.

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«Я услышал звуки и вышел из-за угла. Это буквально 2 секунды прошло времени. Я держал рану и ждал скорую помощь. Он на тренировку собирался. Это он мне рассказал: «Я пытался ехать на тренировку». Я с ним говорил, чтобы он потерял сознание. И спрашивал его. Он пытался выехать и так», — рассказывает свидетель.

Стрелку удалось скрыться, его разыскивает полиция. Но его успели увидеть свидетели. Говорят, он поспешно бежал через дворы. Был в панамке, клетчатой рубашке и синих штанах, в руках держал какой-то пакет.

Раненого его в тяжелом состоянии забрали в реанимацию. Ему 31 год и он — представитель «Национального корпуса». По не официальным данным, мужчина — заместитель директора частной охранной фирмы.

Полиция же пока не разглашает никаких деталей утреннего инцидента.

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