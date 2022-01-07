В Харькове студентка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа

В Харькове студентка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа

Горе-мать сказала, что девочка родилась мертвой.

В Харькове 22-летняя студентка из Палестины на Сочельник самостоятельно родила девочку, а после — завернула ее в пакет и выбросила из окна пятого этажа.

Об этом идет речь 7 января в сюжете ТСН.19:30.

После этого, по данным правоохранителей, состояние роженицы ухудшилось, она уехала в больницу. Там и призналась в содеянном. Полицейским рассказала, что скрывала свою беременность, а ребенка родила мертвым.

В настоящее время проводятся экспертизы, чтобы установить причину смерти младенца. Мать вызовут на повторный допрос уже с участием переводчика. Если вину докажут, ей может грозить до 5 лет заключения.

Известно, что девушка получила помощь медиков и уже вернулась домой – на съемную квартиру, где она живет с братом.

Студентка-иностранка родила ребенка, положила в пакет и выбросила с пятого этажа | Новости Харькова

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области скончался 4-летний мальчик. Ребенок получил ожоги.

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