В Харькове студентка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа

Горе-мать сказала, что девочка родилась мертвой.
В Харькове 22-летняя студентка из Палестины на Сочельник самостоятельно родила девочку, а после — завернула ее в пакет и выбросила из окна пятого этажа.
Об этом идет речь 7 января в сюжете ТСН.19:30.
После этого, по данным правоохранителей, состояние роженицы ухудшилось, она уехала в больницу. Там и призналась в содеянном. Полицейским рассказала, что скрывала свою беременность, а ребенка родила мертвым.
В настоящее время проводятся экспертизы, чтобы установить причину смерти младенца. Мать вызовут на повторный допрос уже с участием переводчика. Если вину докажут, ей может грозить до 5 лет заключения.
Известно, что девушка получила помощь медиков и уже вернулась домой – на съемную квартиру, где она живет с братом.
Ранее стало известно, что в Днепропетровской области скончался 4-летний мальчик. Ребенок получил ожоги.
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