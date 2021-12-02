В Харькове свинка-беглец устроила путешествие среди многоэтажек

Животное отловили, успокоили яблоками и передали хозяевам.

Карликового поросенка, ночью разгуливавшего по спальному району, заметили жители Харькова.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Любознательное животное рыскало по дворам и с любопытством пробовало первый снег, пока его судьбой не прониклись прохожие. Побоялись, что при минусовой температуре поросенок замерзнет. Взялись его ловить, но верткий мини-пиг долго не давался в руки.

В конце концов поросенка поймали, забрали в дом. И чтобы снять стресс, накормили яблоками. Тем временем через соцсети пытались найти хозяев.

Те быстро откликнулись и рассказали, что путешественницу зовут Клео, ей 9 месяцев, из дома она убежала, когда дверь была открыта. Уже поздно вечером непоседливая путешественница вернулась домой.

Новости Харькова: в спальном районе люди ночью ловили карликового поросенка

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