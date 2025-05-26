В Харькове в помещении ТЦК загадочно погиб 39-летний мужчина: новые подробности трагедии

39-летний мужчина из Харькова / © ТСН

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В Харькове продолжается расследование загадочной смерти 39-летнего мужчины, в результате падения с третьего этажа здания ТЦК. Родные и друзья несколько дней не могли выяснить, где он находится, пока не узнали — его не стало. Полиция говорит о самоубийстве, а ГБР уже изучает, при каких обстоятельствах он оказался в помещении территориального центра комплектования.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Юлии Бойко.

39-летний Алексей исчез 11 мая. Семья и друзья искали его несколько дней, но тщетно.

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«Его искали, пытались найти, звонили в морг, звонили в ОТЦК, звонили в больницы. И так получилось, что всюду говорили, что такого нет, с таким фокусом. Но потом полиция уже 13 позвонила его маме и сказала, что 12 его не стало», — говорит Андрей Васильев, друг Алексея.

Официальное сообщение о гибели Алексея правоохранители опубликовали только 18 мая: «Предварительно установлено, что 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа. В ходе осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено, кроме травм, полученных в результате падения с высоты».

По информации ОТЦК, этого мужчину остановили на улице для проверки документов: «Мужчина был без документов, о себе информацию не предоставлял, а также отказался проследовать в отдел полиции. Зато гражданин добровольно согласился поехать в помещение ТЦК и СП. Никаких противоправных действий в отношении гражданина совершено не было».

В то же время по словам друзей, Алексей уже неоднократно имел стычки с представителями ТЦК и подробно описал одну из них в велочате. 8 мая у него произошла драка с военным центра комплектования

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«Его заломали, он вручался, когда его сажали в бус, он ранил ногами, говорил, что не бедно, какой-то там черный ход, он говорил. Он не хотел туда идти, его вели, потому что он вырвался и заехал тому, кто его бил, и рассек тому лицо. Тот человек начал говорить, что он отомстит. Его затащили в подвал, где стояли кровати, и он там где-то лег на кровати, тогда уже отошел от шока, у него заболели колени и болела челюсть», — говорит Андрей Васильев, друг Алексея.

Андрей Васильев / © ТСН

Как мужчина оказался снова на улицах города — в ТЦК не уточняют. Сразу после обнародования о смерти Алексея Оперативное командование «Восток» заявило о начале служебного расследования. Руководство райцентра комплектования на это время отстранили. Отдельную проверку проводит и Государственное бюро расследований.

«По материалам, которые дошли до территориального управления ГБР Полтавы из главного управления Национальной полиции в Харьковской области, исследуется правомерность пребывания человека в помещении ТЦК. По части 5 статьи 426 с пометкой 1 Уголовного кодекса Украины — это превышение военнослужащими власти или служебных обязанностей», — говорит Александр Белка, представитель теруправления ГБР.

Кроме того, дело расследует и полиция по статье умышленное убийство с пометкой «самоубийство».

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