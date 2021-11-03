В Харькове военные летчики устроили выпускной под песню "Отец наш Бандера"

Молодые украинские военные авиаторы шагали на плацу длинным строем.
Харьковский национальный университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба смонтировал ролик с церемонии выпуска военных летчиков.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 3 ноября.
В масках, под современный ремикс самой популярной композиции о Бандере, молодые украинские военные авиаторы шагали на плацу длинным строем.
Это – летчики, вертолетчики, штурманы и офицеры боевого управления. Всего 247 выпускников летного факультета, которые вскоре пополнят ряды Военно-Воздушных сил. А сейчас празднуют завершение своей учебы, подбрасывая фуражки в воздух, обнимая друзей с родными и прославляя патриотические украинские музыкальные хиты.
Напомним, украинский сегмент соцсетей заполонили ролики, на которых люди всех возрастов, в основном школьники, массово поют самостоятельно или под фонограмму слова "Отец наш — Бандера, Украина — мать. Мы за Украину будем воевать".
Шум песня наделала накануне 14 октября, когда в Сети начали распространять видео с TikTok, на котором группа школьниц поет слова, а фонограммой звучит стройный хор мужских голосов.
Сама песня "Отец наш Бандера" в Сети появилась давно. Упоминания о ней есть еще в 2019 году.
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