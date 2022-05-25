В Харькове впервые за три месяца войны заработало метро: как оно будет работать и будет ли служить укрытием

В Харькове впервые за три месяца войны заработало метро: как оно будет работать и будет ли служить укрытием

В Харькове был запущен метрополитен: впервые с начала войны подземка заработает не как хранилище, а как общественный транспорт с бесплатным проездом.

Через две недели коммунальщики смогли подготовить метро к запуску. Боялись, что вражеские обстрелы могли спровоцировать оползень и повредить колеи. Впрочем, по выводам экспертов, все устояло.

Три станции запустить не смогли. Почему — в сюжете ТСН.

Впервые за три месяца в харьковской подземке слышен звук поездов, в вагонах не прячутся от обстрелов, а едут. Как и до войны, каждый из пассажиров занят своими делами: кто-то просматривает ленты соцсетей или слушает музыку в наушниках, кто-то поглядывает на часы.

В ожидании поездов на станциях толпа. Госпожа Евгения вошла в подземку впервые с начала войны. Даже от обстрелов прятаться здесь не успевала, потому что все время работала. Она врач. Сегодня тоже едет спасать людей. "Я ездила троллейбусом, машинами, автомобилями. Утром, когда только просыпались, прислушались. А потом уже ориентировались: что нас ждет, как это будет происходить", — рассказывает харьковчанка.

Из 30 станций харьковской подземки не удалось запустить всего три. Они в районе Салтовки, который больше всего с начала войны страдал от обстрелов. Впрочем, страдает до сих пор. На станции и поныне живут полторы сотни человек.

"Люди очень напуганы. Потому что это районы наиболее массового обстрела, которые были. Люди не то, что не имеют, где жить. Люди просто боятся подняться даже на поверхность, потому что любой звук и любой взрыв их пугает", — говорит городской голова Игорь Терехов.

Как укрытие метро будет работать круглосуточно, а как общественный транспорт – с 07:00 до 19:00. К тому же горожанам еще и бесплатный проезд совершили. Правда, только на первую неделю. Дальше стоимость будет составлять восемь гривен. Повышать его не будут, заявили в горсовете.

Рашисты так плотно били по городу, что эксперты боялись оползня и проседания путей. Все туннели тщательно обследовали и наконец сообщили: вражеские обстрелы не нанесли существенных повреждений подземке. Пока поезда запускают с интервалом движения в 15 минут. Дальше они будут курсировать чаще. Уже впоследствии в мэрии хотят открыть станции на Салтовке. Впрочем, произойдет это, когда обстрелы утихнут, а люди будут готовы вернуться домой или переехать в общежития.

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