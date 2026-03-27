В Харькове заметили странный дрон с парашютом: эксперт объяснил, что это за цель

Парашют не спас российский дрон от нашей ПВО

Россияне стали использовать дроны, оборудованные парашютами. 26 марта в небе над Харьковом был подбит российский беспилотник. К удивлению жителей, после попадания он не упал, а некоторое время продолжал движение, зависнув в воздухе на парашюте.

Подобных случаев, зафиксированных на видео за все время войны, еще не случалось — чтобы подбитый дрон «спасался» благодаря парашютной системе.

Военный эксперт Игорь Романенко объясняет, что, скорее всего, речь идет о сбитом над Харьковом дроне-разведчике, и ему уже не поможет никакой парашют.

«Россияне берегут свои дроны-разведчики. Это техника многоразового использования. То есть если она взлетает, то после выполнения задания должна и приземляться. Например, есть дроны, которые запускают „с руки“, они соответственно приземляются на „живот“, это называется „жесткая“ посадка. Есть дроны, оборудованные шасси: они взлетают и приземляются на взлетно-посадочной полосе. А есть дроны, которые запускаются со специальных пусковых площадок, а приземляются с помощью раскрытия парашюта», — объясняет ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генштаба (2006–2010 гг.).

Вероятно, речь идет именно о дрон-разведчике. Если бы его не сбили в небе над Харьковом, он спокойно вернулся бы на вражескую территорию и с помощью парашюта в штатном режиме приземлился бы на своей базе.

Благодаря нашей ПВО у этого дрона так не получилось сделать.

«Если дрон подбили и сработала парашютная система над Харьковом — это уже нештатная ситуация. Российский дрон уже не вернется на свою базу, потому что просто упадет на территории города в зависимости от направления ветра, парашют его не спасет. А самое главное — враг уже больше не сможет использовать эту технику», — отмечает Игорь Романенко.

По словам начальника управления коммуникаций командования ПСУ, полковника Юрия Игната, такие беспилотники не являются чем-то экстраординарным. Игнат отметил, что подобные БПЛА с парашютами имеются как у российской армии, так и у украинских военных.