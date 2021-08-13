В харьковском экопарке показали первых новорожденных ягуаров

Братик и сестренка быстро подрастают, так как имеют хороший аппетит.

Пятнистое пополнение в харьковском экопарке. В семье ягуаров родилось двое детей — это девочка и мальчик.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Они появились на свет полтора месяца назад. Но только сейчас начали выходить на прогулку уличным вольеру. Впрочем, увидеть котят довольно сложно, ведь мама прячет их от посторонних глаз и всячески защищает.

Братик и сестренка быстро подрастают, так как имеют хороший аппетит. Охотно пьют мамино молоко и уже медленно пробуют мясо.

Ягуары в харьковском экопарке живут уже три года, но эти дети — первое потомство у хищников. Поэтому такому пополнению здесь изрядно радуются и сейчас подбирают малышам имена.

«Мама не агрессивна. Она просто защищает свое потомство. Поэтому более жестче стал характер после того, как она родила. А до этого была даже лучше, чем папа. На прогулку с мамой выходят. Получают витамины в виде солнца. Двигаются, активные, замечательные малыши», — рассказывают в парке.

Новости Украины: в харьковском экопарке появились на свет двое ягуаров

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